Задержания уроженцев Чечни в Хорватии обеспокоили правозащитников

07 ноября 2022, 16:35

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Силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище, заявили правозащитники.

Задержанным в Хорватии чеченцам грозит депортация

В Хорватии силовики задержали не менее 15 выходцев из Чечни, подозревая их в экстремизме, сообщила сегодня находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" в своем Telegram-канале.

Информацию о задержании в Хорватии выходцев из Чечни, уехавших из России, подтвердил сегодня представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев. "Думаю, задержаны около 50 человек. Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - приводит его слова "Кавказ.Реалии"*.

Дадуев добавил, что его документы, несмотря на его легальное пребывание в Европе, при въезде в Хорватию также долго проверяли без объяснения причин, но в итоге разрешили въехать в страну.

Задержанных содержат в депортационном лагере и проверяют на причастность к экстремизму, при этом задержанные жаловались на применение насилия, рассказал Иса Дадуев.

"К ним не просто плохое отношение. Помимо угроз и оскорблений применяется сила. Не дают связаться с родными и адвокатами, оказывают сильное давление, требуя подписать отказ от заявления на убежище, после чего депортируют", - сказал он. "Ассамблее чеченцев Европы" известны уже четыре случая, когда люди подписали отказ и были депортированы, подчеркнул Дадуев.

По его словам, "Ассамблея чеченцев Европы" связалась с адвокатами из Хорватии и планирует помочь всем задержанным.

"Ассамблея чеченцев Европы" создана в 2019 году, она зарегистрирована во французском Страсбурге, где находится ее головной офис. Организация сотрудничает с представителями чеченской диаспоры, с прессой стран ЕС и с представителями местных властей, "отстаивая в рамках местных законодательств интересы наших соотечественников", говорится в самопрезентации на сайте организации.

Издание подчеркнуло, что безуспешно попыталось получить комментарий в Управлении иммиграции, гражданства и административных дел Ховартии.

Выходцы из Чечни привлекают особое внимание силовиков и в других странах Европы

"Кавказский узел" писал также, что 13 марта уроженка Чечни Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии, и власти хотят ее экстрадиции в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

8 сентября стало известно, что полиция Румынии не разрешила Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи и отправила ее в миграционную тюрьму. Позднее Гериханова пожаловалась на угрозы со стороны румынской полиции о том, что "ее неминуемо ждет путь прямиком в Россию". 4 ноября "Вайфонд" сообщил, что Гериханова получила в Румынии статус беженца.

Вопрос о депортации чеченцев обострился и во Франции после того, как 16 октября 2020 года в пригороде Парижа был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати. Гражданин России чеченского происхождения со статусом беженца во Франции, 18-летний Абдулак Анзоров, продемонстрировал отрезанную голову Пати на видео, распространившемся в соцсетях.

При задержании Анзоров был застрелен, перед смертью он кричал: "Аллаху акбар!". После этого инцидента во Франции заявили о возможной депортации чеченцев, однако министр внутренних дел страны уточнил, что речь идет только о тех, кто отбыл наказание за тяжкое преступление экстремистской направленности. Спецслужбы Франции обеспокоены радикализацией чеченской молодежи, пояснил "Кавказскому узлу" журналист Николя Энен, автор книги "Академия джихада".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.