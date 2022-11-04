04 ноября 2022, 23:56

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Уроженка Чечни Амина Гериханова, которую Россия объявила в розыск как участницу боевых действий в Сирии, получила в Румынии статус беженца, сообщила сегодня правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" информировала, что полиция Румынии не разрешила Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи. 22 сентября стало известно, что Гериханова пожаловалась на угрозы полиции Румынии выдать ее России даже вопреки рекомендациям ЕСПЧ. 16 октября в Вене представители чеченской диаспоры провели пикет в поддержку Герихановой, 30 октября в демонстрации в поддержку Герихановой в столице Австрии приняли участие и сотрудники правозащитной организации Amnesty International.

Амина Гериханова получила статус беженца, сообщила сегодня чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" в своем Telegram-канале. Организация выразил благодарность всем, кто участвовал в помощи Амине и выходил на акции в ее поддержку.

36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии. Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию. На время рассмотрения запроса Амины Герихановой о предоставлении убежища ЕСПЧ продлил обеспечительные меры, что снижает риск ее экстрадиции из Румынии в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

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