Амина Гериханова, стоп-кадр видео канала CHECHENEC https://www.youtube.com/watch?v=N-ZOZ9dFcZY

30 октября 2022, 09:10

Пикетчики в Вене призвали не допустить высылки Герихановой в Россию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Представители чеченской диаспоры и сотрудники правозащитной организации Amnesty International провели в столице Австрии демонстрацию, во время которой призвали власти Румынии не высылать Амину Гериханову в Россию.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" информировала, что полиция Румынии не разрешила Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи. 22 сентября стало известно, что Гериханова пожаловалась на угрозы полиции Румынии выдать ее России даже вопреки рекомендациям ЕСПЧ. 16 октября в Вене представители чеченской диаспоры провели пикет в поддержку Герихановой.

Представители чеченской диаспоры и сотрудники правозащитной организации Amnesty International провели в Вене перед посольством Румынии в Австрии демонстрацию против депортации Амины Герихановой по запросу России. В демонстрации участвовал сын Герихановой, державший плакат "Верните мне мою мать". Другие участники скандировали "Свободу Амине". Акция прошла без происшествий, сообщили 29 октября "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии. Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Критики Кадырова сочли угрозой создание агентства помощи чеченцам в Европе", "Сообщения о нарушениях прав человека вынудили Москалькову лететь в Чечню", "Чеченскому беженцу в Германии угрожает депортация".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

30 октября 2022, 08:16

30 октября 2022, 07:20

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