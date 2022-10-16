Пикетчики в Вене потребовали защитить права Герихановой

16 октября 2022, 02:49

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В столице Австрии представители чеченской диаспоры провели пикет в поддержку Амины Герихановой и призвали власти Румынии не высылать ее в Россию.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что полиция Румынии не разрешила уроженке Чечни Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи и отправила ее в миграционную тюрьму. 22 сентября стало известно, что Гериханова пожаловалась на угрозы со стороны румынской полиции о том, что "ее неминуемо ждет путь прямиком в Россию". 11 октября ЕСПЧ продлил обеспечительные меры по делу Герихановой.

В Вене прошел пикет против депортации в Россию Амины Герихановой, которая находится в депортационном лагере в Румынии. Его провели представители чеченской диаспоры, пишут 15 октября "Кавказ.Реалии"*.

Акция прошла возле офиса представительства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Мы хотим добиться реакции, в том числе от ОБСЕ. Там часто проходят мероприятия, где обсуждают нарушения прав человека. Мы хотим, чтобы они говорили об Амине Герахиновой, поднимали этот вопрос и повлияли на румынские власти, чтобы не допустить депортации в Россию", - заявила изданию участница пикета Роза Дунаева.

Участники пикета держали в руках плакаты с призывами помочь защитить права Герихановой.

Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии. Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

16 августа "Вайфонд" сообщил, что Гериханова после освобождения из-под стражи не сможет покинуть Румынию, так как не решен вопрос о ее экстрадиции в Россию. Правозащитники призвали волонтеров помочь в поиске жилья для Амины Герихановой в Румынии. 18 августа стало известно, что с помощью волонтеров жилье найдено.

Ранее перед консульством Румынии в Эдинбурге представители чеченской диаспоры провели акцию протеста, призвав власти Евросоюза не выдавать России Амину Гериханову.

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