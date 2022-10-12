12 октября 2022, 07:55

ЕСПЧ продлил обеспечительные меры по делу Амины Герихановой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На время рассмотрения дела уроженки Чечни Амины Герихановой ЕСПЧ продлил обеспечительные меры, что снижает риск ее экстрадиции из Румынии в Россию, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что полиция Румынии не разрешила Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи и отправила ее в миграционную тюрьму. 22 сентября стало известно, что Гериханова пожаловалась на угрозы со стороны румынской полиции о том, что "ее неминуемо ждет путь прямиком в Россию".

Адвокат Амины Герихановой сообщила, что ЕСПЧ продлил обеспечительные меры на время рассмотрения дела в суде. "Следовательно, даже если заявление о предоставлении убежища будет отклонено, они [власти Румынии] не могут просто вернуть ее в Россию. До сих пор они следовали рекомендациям ЕСПЧ", - привела поздно вечером слова адвоката ассоциация "Вайфонд" в своем Telegram-канале.

Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются. ЕСПЧ принимает обеспечительные меры в отношении государства – члена Совета Европы, если придет к выводу, что в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда, говорится в документе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии. Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

16 августа "Вайфонд" сообщил, что Гериханова после освобождения из-под стражи не сможет покинуть Румынию, так как не решен вопрос о ее экстрадиции в Россию. Правозащитники призвали волонтеров помочь в поиске жилья для Амины Герихановой в Румынии. 18 августа стало известно, что с помощью волонтеров жилье найдено.

Ранее перед консульством Румынии в Эдинбурге представители чеченской диаспоры провели акцию протеста, призвав власти Евросоюза не выдавать России Амину Гериханову.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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