ЕСПЧ продлил обеспечительные меры по делу Амины Герихановой

12 октября 2022, 07:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На время рассмотрения дела уроженки Чечни Амины Герихановой ЕСПЧ продлил обеспечительные меры, что снижает риск ее экстрадиции из Румынии в Россию, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что полиция Румынии не разрешила Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи и отправила ее в миграционную тюрьму. 22 сентября стало известно, что Гериханова пожаловалась на угрозы со стороны румынской полиции о том, что "ее неминуемо ждет путь прямиком в Россию".

Адвокат Амины Герихановой сообщила, что ЕСПЧ продлил обеспечительные меры на время рассмотрения дела в суде. "Следовательно, даже если заявление о предоставлении убежища будет отклонено, они [власти Румынии] не могут просто вернуть ее в Россию. До сих пор они следовали рекомендациям ЕСПЧ", - привела поздно вечером слова адвоката ассоциация "Вайфонд" в своем Telegram-канале.

Согласно правилу 39 Регламента ЕСПЧ, суд может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются. ЕСПЧ принимает обеспечительные меры в отношении государства – члена Совета Европы, если придет к выводу, что в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда, говорится в документе, опубликованном на сайте ЕСПЧ.

Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии. Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

16 августа "Вайфонд" сообщил, что Гериханова после освобождения из-под стражи не сможет покинуть Румынию, так как не решен вопрос о ее экстрадиции в Россию. Правозащитники призвали волонтеров помочь в поиске жилья для Амины Герихановой в Румынии. 18 августа стало известно, что с помощью волонтеров жилье найдено.

Ранее перед консульством Румынии в Эдинбурге представители чеченской диаспоры провели акцию протеста, призвав власти Евросоюза не выдавать России Амину Гериханову.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.