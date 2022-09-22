Амина Гериханова столкнулась с угрозами от полиции Румынии

22 сентября 2022, 10:18

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Уроженка Чечни Амина Гериханова пожаловалась на угрозы полиции Румынии выдать ее России даже вопреки рекомендациям ЕСПЧ, сообщила правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что полиция Румынии не разрешила Амине Герихановой находиться на свободе после освобождения из-под стражи и решила отправить ее в миграционную тюрьму на 30 дней.

36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в боевых действиях на территории Сирии. Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию, сообщил ранее "Вайфонд".

Амина Гериханова, которую Румыния "пытается экстрадировать или депортировать в Россию", пожаловалась на угрозы со стороны румынской полиции о том, что "ее неминуемо ждет путь прямиком в Россию", сообщила сегодня ассоциация "Вайфонд".

"Мы не позволим, чтобы ты сделала даже один свободный шаг по Румынии, так как ты являешься угрозой для национальной безопасности", – приводит "Вайфонд" слова полицейского, сказанные Амине Герихановой.

"Полиция также заявила Амине, что Румыния будет действовать только в пользу своих интересов, даже если придется идти против рекомендаций ЕСПЧ. Ситуация Герихановой остается неудовлетворительной", - говорится в публикации в Telegram-канале "Вайфонда".

Напомним, 16 августа ассоциация "Вайфонд" сообщила, что Гериханова после освобождения из-под стражи, которое ожидается 7 или 8 сентября, не сможет покинуть Румынию, так как не решен вопрос о ее экстрадиции в Россию. Правозащитники призвали волонтеров помочь в поиске жилья для Амины Герихановой в Румынии. 18 августа "Вайфонд" сообщил, что с помощью волонтеров найдено жилье для Герихановой.

Ранее, 6 августа, стало известно, что перед консульством Румынии в Эдинбурге представители чеченской диаспоры провели акцию протеста, призвав власти Евросоюза не выдавать России Гериханову.

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