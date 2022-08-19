Правозащитники нашли жилье в Румынии для уроженки Чечни

19 августа 2022, 08:53

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Волонтеры помогли найти в Румынии квартиру для уроженки Чечни Амины Герихановой, которая после освобождения из-под стражи будет вынуждена ожидать решения вопроса об экстрадиции в Россию, сообщила правозащитная ассоциация "Вайфонд".

Как писал "Кавказский узел", 16 августа находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" призвала волонтеров помочь в поиске жилья для Амины Герихановой в Румынии. Гериханова после освобождения из-под стражи, которое ожидается 7 или 8 сентября, не сможет покинуть Румынию, так как не решен вопрос о ее экстрадиции в Россию, пояснили правозащитники.

Жилье для Амины Герихановой найдено, сообщил вечером 18 августа "Вайфонд". "Большое спасибо. Волонтеры помогли найти квартиру. Мы будем держать вас в курсе", - говорится в публикации в Telegram-канале ассоциации. Более новых сообщений, по состоянию на 08.47 мск, в Telegram-канале нет.

Напомним, 36-летняя Амина Гериханова была задержана вместе с ребенком 13 марта на границе Румынии при попытке покинуть Украину, где она жила после того, как около пяти лет назад уехала из Чечни. Гериханову арестовали, а ее сына поместили в детдом, откуда его позднее забрал родственник. Интерпол разыскивает Гериханову по запросу России, где она обвиняется в участии в военных действиях на территории Сирии.

Гериханова не сможет покинуть Румынию, так как власти все еще хотят ее экстрадиции в Россию. "Риск не исчезнет, ​​если ее последняя апелляция о предоставлении убежища не будет удовлетворена (она все еще находится на рассмотрении), или если Европейский суд по правам человека не примет решения в ее пользу. Это означает, что она на какое-то время застрянет в Румынии, несмотря на ее стремление покинуть ее как можно скорее", - сообщил ранее "Вайфонд".

6 августа стало известно, что перед консульством Румынии в Эдинбурге представители чеченской диаспоры провели акцию протеста, призвав власти Евросоюза не выдавать России Амину Гериханову.

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