Группа выходцев из Чечни столкнулась с угрозой депортации на Балканах

28 декабря 2022, 11:01

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Несколько десятков уроженцев Чечни застряли в Боснии и Герцеговине в связи с отказом пограничников впустить их в Хорватию. В Боснии и Герцеговине выходцы из Чечни столкнулись с угрозой депортации, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября правозащитники сообщили, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище.

"Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - прокомментировал задержания уроженцев Чечни представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

На границе Боснии и Герцеговины с Хорватией застряла группа уроженцев Чечни, которые покинули Россию во время осенней мобилизации, сообщает сегодня со ссылкой на Балканскую службу "Радио Свобода" "Кавказ.Реалии"*.

По данным издания, на контрольно-пропускном пункте находятся 30 человек. По утверждениям самих беженцев, еще около сотни их земляков, также граждан России, находятся в приграничном городе Велика-Кладуше.

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Селмо Цикотич заявил, что чеченские беженцы прибыли в страну легально, а цель их пересечения границы с Хорватией – получение политического убежища в этой стране. По его словам, хорватские пограничники не пропускают беженцев из-за "разногласий" с Боснией и Герцеговиной. Однако министр не уточнил, какие это разногласия, пишет издание.

Ранее о проблемах, с которыми уроженцы Чечни столкнулись и в самой Боснии и Герцеговине, сообщила находящаяся в Швеции чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд".

"Несколько семей из Чеченской Республики в данный момент застряли в этой стране, они не могут двигаться дальше. Им предлагают только один путь - депортацию в Россию. В семьях есть малолетние дети. Денежные ресурсы иссякли, люди обессилены и напуганы", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале ассоциации 24 декабря.

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