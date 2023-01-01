Уроженец Чечни пожаловался на избиение силовиками в Хорватии

01 января 2023, 17:50

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Сотрудники силовой структуры избили прилетевшего в Хорватию уроженца Чечни и отправили его в закрытый лагерь, пожаловался родственникам сам пострадавший. Жалобы поступали и от других людей из этого лагеря, сообщили правозащитники, потребовав от прокуратуры Хорватии наказать виновных.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2022 года стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

Силовики в Хорватии избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прибыл в один из аэропортов страны. Его несколько дней держали в одиночной камере в лагере беженцев, а по пути силовики применяли к нему "неоправданное насилие", сообщил представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

По его словам, причиной задержания мужчины стали проблемы с документами. Однако, когда уроженцу Чечни выдали личные вещи и телефон, он смог сфотографировать побои и отправить фото живущим в Европе родственникам.

"Они его отпустили с условием, что он ничего не будет рассказывать и не будет ничего делать. По поводу этого случая идет расследование, его самого уже опрашивали, но он не решился остаться в этой стране. Именно в Хорватии эти нарушения носят массовый характер", - приводит сегодня слова Дадуева "Кавказ.Реалии"*.

"Ассамблея чеченцев Европы" создана в 2019 году, она зарегистрирована во французском Страсбурге, где находится ее головной офис. Организация сотрудничает с представителями чеченской диаспоры, с прессой стран ЕС и представителями местных властей, "отстаивая в рамках местных законодательств интересы наших соотечественников", говорится в самопрезентации на сайте организации.

Фотографии побоев "Ассамблея чеченцев Европы" опубликовала поздно вечером 31 декабря на своей странице в Instagram*. На кадрах видны гематомы, в частности, на руке мужчины и разбитые губы.

В публикации отмечается, что с жалобой на действия силовиков в Хорватии обратился родственник пострадавшего. "В своём заявлении он сообщает о незаконных действиях правоохранительных структур Хорватии, которые, пользуясь своим должностным положением, избили его двоюродного брата. Это произошло 17 декабря 2022 года в районе аэропорта и по дороге в закрытый лагерь, где он сейчас и находится", - говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что им также поступали жалобы от других задержанных из этого лагеря. "Некоторым были нанесены физические травмы, а некоторых подвергли оскорблениям… По данному факту мы срочно направили письмо прокурору Хорватии с просьбой разобраться по существу в данном деле и привести к наказанию всех нарушителей закона", - говорится в публикации.

Напомним, уроженцы Чечни сталкиваются с проблемами и в Боснии и Герцеговине, в частности, при попытке попасть в Хорватию. Так, 28 декабря 2022 года стало известно, что не менее 30 уроженцев Чечни застряли на границе в связи с отказом пограничников впустить их в Хорватию. В Боснии и Герцеговине выходцам из Чечни грозит депортация в Россию, сообщили правозащитники.

29 декабря стало известно, что около 20 уроженцев Чечни и Ингушетии прибыли через Турцию в Боснию и Герцеговину, чтобы затем просить политического убежища в Хорватии, но их из аэропорта Сараево депортировали в Стамбул.

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