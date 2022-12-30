Власти Боснии и Герцеговины отказали во въезде группе уроженцев Чечни и Ингушетии

30 декабря 2022, 07:57

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Около 20 уроженцев Чечни и Ингушетии прибыли через Турцию в Боснию и Герцеговину, чтобы затем просить политического убежища в Хорватии, но их из аэропорта Сараево депортировали в Стамбул.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Чечни сталкиваются в Боснии и Герцеговине с проблемами, в частности, при попытке попасть в Хорватию. Утром 28 декабря стало известно, что не менее 30 уроженцев Чечни застряли на границе в связи с отказом пограничников впустить их в Хорватию. В Боснии и Герцеговине выходцам из Чечни грозит депортация в Россию, сообщили правозащитники.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что силовики задержали в Хорватии не менее 15 приехавших из России уроженцев Чечни, и к ним применили насилие, требуя отказаться от просьб об убежище. "Это чеченцы, которые эмигрировали из России через Балканы и приехали в Хорватию. При этом они, насколько я знаю, не планируют оставаться в стране, а через нее едут дальше в Европу к своим близким и знакомым. Крупной чеченской диаспоры в Хорватии просто нет", - рассказал тогда представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев.

Уроженцы из Чечни и Ингушетии рассказали, что их выдворили из Боснии и Герцеговины, и им пришлось прилететь в Стамбул, сообщило 29 декабря "Кавказ.Реалии"*.

По их словам, около 20 уроженцев Чечни и Ингушетии 28 декабря прибыли в Сараево из Турции, планируя приехать в Хорватию и просить там политическое убежище. Однако на погранконтроле у них отобрали документы, после чего почти сутки держали "в холодном строительном контейнере", в том числе малолетних детей, и не давали горячей воды, необходимой для приготовления смеси для кормления детей.

Один из этих людей уточнил, что они покинули Россию из-за мобилизации. В частности, его супруга, работающая врачом, получила повестку в военкомат, после чего они решили немедленно покинуть страну. "[Пограничники] нас спросили о цели визита. Мы сказали, что едем как туристы, чтобы не было никаких проблем. [...] Нам заявили, что у нас должно быть 75 евро на человека. Но что мой ребенок будет делать на 75 евро в день? Они (дети) едят смесь, которую мы привезли с собой. Им только кипяток нужен. В Боснии [и Герцеговине] у нас была забронирована гостиница", - привело его слова издание.

Полицейский советник директора Пограничной полиции Боснии и Герцеговины Свевлад Хофман назвал причиной задержания группы приезжих "проверку данных". "Обоснованность их намерения въехать в Боснию и Герцеговину проверяется и оценивается", - приводит его слова со ссылкой на балканскую службу Радио Свобода издание.

Об угрозе депортации этой группы уроженцев Северного Кавказа сообщил 29 декабря и живущий в Европе историк и журналист Майрбек Вачагаев. "Около 20 уроженцев Чечни и Ингушетии удерживаются в аэропорту Сараево, столицы Боснии и Герцеговины. По словам ищущих убежище, они покинули Россию из-за мобилизации на [военную операцию]. 28 декабря пограничники отказали им всем во въезде и собираются отправить обратно в Турцию, откуда они и прибыли", - написал он в своем телеграм-канале "Чеченцы, диаспора, Европа".

Вечером того же дня Майрбек Вачагаев опубликовал информацию "Кавказ.Реалий" о депортации этих людей в Турцию, не дополнив публикацию сведениями из своих источников.

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