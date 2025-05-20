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16:44, 20 мая 2025

Митинг против высылки чеченцев из Хорватии прошел в Вене

Митинг против высылки чеченцев из Хорватии. Вена, 20 мая 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4157538231142877&set=pcb.4157479254482108 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, собравшиеся в Вене, призвали власти Хорватии не допустить высылки в Россию арестованных уроженцев Чечни.

Перед посольством Хорватии в Вене прошел митинг против выдворения чеченцев, сообщила на своей странице в Facebook* участница акции Роза Дунаева. Хорватские власти, включая миграционные и пограничные органы, угрожая экстрадировать чеченских беженцев в Россию "нарушают нормы международного права, принципы гуманизма и обязательства Хорватии как члена Евросоюза".

 Такое поведение дискредитирует европейские ценности и создает опасный прецедент, ставящий под угрозу безопасность всех беженцев в ЕС

"Чеченские беженцы покинули родину, спасаясь от репрессий и угроз. Недопустимо, что европейские страны применяют те же методы давления, от которых бежали эти люди. Такое поведение дискредитирует европейские ценности и создает опасный прецедент, ставящий под угрозу безопасность всех беженцев в ЕС", - сообщила она.

"Мы настоятельно призываем власти Хорватии соблюдать нормы международного права и Женевскую конвенцию о беженцах и уважать права человека. Работа с чеченскими беженцами должна основываться на законе и законе, а не на угрозах и политических манипуляциях", - говорится в сообщении.

Как следует из фото, приложенных к публикации, у посольства собрались не менее семи человек. В руках они держали плакаты. "Остановите антигуманную депортацию чеченцев в Россию", - говорится на одном из плакатов, написанных вручную на английском языке.

Ранее о задержании трех чеченских беженцев сообщал активист Руслан Айсин*. По его словам, с ним связался проситель убежища, проживший в Хорватии более года. Его и еще двух молодых чеченцев задержали на основании наличия секретной информации о преступлении – оно может быть связано с подозрениями в терроризме. Арест им не раз продлялся. "В целом все что им инкриминируется, не имеет никакой доказательно баы, это все очень зыбко", - заявил он на видео вот 22 апреля своем YouTube-канале.

"Кавказский узел" писал что в апреле 2023 года  суд в Хорватии отказался предоставить пяти уроженцам Чечни статус политических беженцев. Суд объяснил отказ тем, что они могут быть "исламскими экстремистами". Уроженцы Чечни объявили голодовку в депортационном центре в Хорватии, протестуя против отказа в статусе беженцев. 9 мая стало известно, что голодовка приостановлена из-за отсутствия реакции властей и ухудшения здоровья беженцев. 24 мая стало известно, что суд в Хорватии признал одного из беженцев из Чечни непричастным к экстремизму и постановил отпустить его. 23 июля стало известно, что власти Хорватии депортировали в Боснию 10 уроженцев Чечни.

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Автор: "Кавказский узел"

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