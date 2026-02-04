×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:52, 4 февраля 2026

Безразличие жителей Чечни к состоянию Адама Кадырова вызвало отклик у пользователей соцсетей

Адам Кадыров. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние сына главы Чечни после ДТП ожидаемо не заинтересовало рядовых жителей республики, указали многие пользователи соцсетей. Авторы некоторых комментариев усомнились в безразличии жителей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", интерес к информации о ДТП с участием 18-летнего Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, а обычным людям в Чечне эти темы безразличны, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики. Они признались, что их больше волнуют отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. К 11-му дню после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

К 11.45 мск 4 февраля пользователи Facebook* и Instagram* под публикацией "Кавказского узла" о безразличии жителей Чечни к судьбе Адама Кадырова оставили соответственно 103 и шесть комментариев. Аналогичная публикация размещена и в телеграм-канале "Кавказского узла".

Многие пользователи сочли нормальным безразличие к судьбе Адама Кадырова

У него есть папаша, пусть и думает

Авторы многих комментариев сочли обоснованным отсутствие интереса жителей республики к ДТП с участием Кадырова-младшего. Пользователи также обращают внимание, что у каждого своя жизнь и своя ответственность, а эмоционального вовлечения быть не должно.

«А почему они должны думать о нем? У него есть папаша, пусть и думает», - написала, в частности, Юлия Ньёрд.

«У каждого своя судьба», - высказалась Nimatulaeva Margo. «Чужие дети никому и никогда не нужны», - заметил Solen Kommer.

«Неужели больше в мире нет новостей, что вы зациклились на семье Кадырова?» - написала Лореен Лорсанова. «Главное, ни слова сочувствия», - обратила внимание Софья Зотова. «Все эти видео с участием образа Адама Кадырова видятся лишь картинками для зрителей», - заявил Aster Navi.

«Странно, что они не думают о тех, кого этот наследник [мог покалечить]. Ведь вернётся, начнёт опять гонять, и никто не застрахован», - высказала мнение Елена Мельникова.

За последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения Рамзана Кадырова, отмечается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев".

Пользователи в целом воспринимают тему через призму недоверия. Многие пользователи Facebook*  считают, что информация подаётся выборочно и эмоционально, из-за чего обсуждение быстро уходит в крайние оценки и взаимные обвинения, а не в попытку разобраться в сути происходящего.

Слова жителей Чечни вызвали сомнение у ряда пользователей

Уверен, это далеко не мнение народа

У некоторых пользователей высказывания жителей Чечни вызвали сомнения. «Это провокация, и уверен, это далеко не мнение народа», — написал, в частности, Альберд Гудов.

«Подозреваю, что это очень дипломатичный ответ», - поделился Олег Катулин.

Одновременно в дискуссии в Facebook* присутствует линия рассуждений, в которой пользователи пытаются осмыслить ситуацию шире — как результат среды и медийного образа сына Кадырова. В этих комментариях меньше категоричности: акцент смещается на социальный контекст, роль семьи Кадыровых, а также на разрыв между публичной картинкой и реальной жизнью.

Что касается Instagram*, то в основном в комментариях по теме подчёркивается уважение к Адаму Кадырову и его отцу.

«Адама и его отца все уважают за его добрые поступки», - написал, в частности, один из пользователей. «Я лично уважаю их семью», - заявил другой пользователь.

"Кавказский узел" призывает пользователей соцсетей к дальнейшему обсуждению ситуации с последствиями ДТП с участием Кадырова.

Напомним, в 2018 году произошла авария с участием Турпал‑Али Ибрагимова, главы Шалинского района и двоюродного брата Рамзана Кадырова. Как сообщали источники, Mercedes Ибрагимова столкнулся с автомобилем "ВАЗ", в котором находилась чеченская семья: женщина и ребенок скончались сразу после аварии, глава семьи позже умер в больнице. Очевидцы утверждали, что охрана чиновника отбирала телефоны у свидетелей, чтобы не допустить утечки информации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:55, 4 февраля 2026
Активисты в Европе призвали не выдавать Мовлаева России
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:26, 3 февраля 2026
Следком Армении официально подтвердил данные подозреваемых в убийстве Баймурадовой
Международный аэропорт Астаны. Фото: пресс-служба аэропорта
21:56, 3 февраля 2026
Казахстан отказался рассматривать запрос об убежище от военнослужащего из Чечни
Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:57, 3 февраля 2026
Financial Times назвало проблемы Кадыровых риском для Кремля
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:02, 3 февраля 2026
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Батлухский и муфтий Дагестана. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Орхан Бахыш у памятника одному из основателей Азербайджанской народной республики (1918-1920) Мамед Эмину Расулзаде. Фото с личной страницы активиста Orxan Baxış / Facebook*
03 февраля 2026, 21:09
Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 15:02
Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

Максим Бондаренко. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 февраля 2026, 14:04
Суд на Кубани арестовал дома и земли Максима Бондаренко

Курорт "Эльбрус". Фото: https://resort-elbrus.ru/tracks
03 февраля 2026, 11:07
Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше