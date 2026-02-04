Безразличие жителей Чечни к состоянию Адама Кадырова вызвало отклик у пользователей соцсетей

Состояние сына главы Чечни после ДТП ожидаемо не заинтересовало рядовых жителей республики, указали многие пользователи соцсетей. Авторы некоторых комментариев усомнились в безразличии жителей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", интерес к информации о ДТП с участием 18-летнего Адама Кадырова и состоянии его здоровья проявляют федеральные СМИ, а обычным людям в Чечне эти темы безразличны, рассказали "Кавказскому узлу" жители республики. Они признались, что их больше волнуют отключения света, низкие зарплаты и ежедневные бытовые проблемы. 1

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. К 11-му дню после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Многие пользователи сочли нормальным безразличие к судьбе Адама Кадырова

У него есть папаша, пусть и думает

Авторы многих комментариев сочли обоснованным отсутствие интереса жителей республики к ДТП с участием Кадырова-младшего. Пользователи также обращают внимание, что у каждого своя жизнь и своя ответственность, а эмоционального вовлечения быть не должно.

«А почему они должны думать о нем? У него есть папаша, пусть и думает», - написала, в частности, Юлия Ньёрд.

«У каждого своя судьба», - высказалась Nimatulaeva Margo. «Чужие дети никому и никогда не нужны», - заметил Solen Kommer.

«Неужели больше в мире нет новостей, что вы зациклились на семье Кадырова?» - написала Лореен Лорсанова. «Главное, ни слова сочувствия», - обратила внимание Софья Зотова. «Все эти видео с участием образа Адама Кадырова видятся лишь картинками для зрителей», - заявил Aster Navi.

«Странно, что они не думают о тех, кого этот наследник [мог покалечить]. Ведь вернётся, начнёт опять гонять, и никто не застрахован», - высказала мнение Елена Мельникова.

За последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения Рамзана Кадырова, отмечается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев".

Пользователи в целом воспринимают тему через призму недоверия. Многие пользователи Facebook* считают, что информация подаётся выборочно и эмоционально, из-за чего обсуждение быстро уходит в крайние оценки и взаимные обвинения, а не в попытку разобраться в сути происходящего.

Слова жителей Чечни вызвали сомнение у ряда пользователей

Уверен, это далеко не мнение народа

У некоторых пользователей высказывания жителей Чечни вызвали сомнения. «Это провокация, и уверен, это далеко не мнение народа», — написал, в частности, Альберд Гудов.

«Подозреваю, что это очень дипломатичный ответ», - поделился Олег Катулин.

Одновременно в дискуссии в Facebook* присутствует линия рассуждений, в которой пользователи пытаются осмыслить ситуацию шире — как результат среды и медийного образа сына Кадырова. В этих комментариях меньше категоричности: акцент смещается на социальный контекст, роль семьи Кадыровых, а также на разрыв между публичной картинкой и реальной жизнью.

Что касается Instagram*, то в основном в комментариях по теме подчёркивается уважение к Адаму Кадырову и его отцу.

«Адама и его отца все уважают за его добрые поступки», - написал, в частности, один из пользователей. «Я лично уважаю их семью», - заявил другой пользователь.

"Кавказский узел" призывает пользователей соцсетей к дальнейшему обсуждению ситуации с последствиями ДТП с участием Кадырова.

Напомним, в 2018 году произошла авария с участием Турпал‑Али Ибрагимова, главы Шалинского района и двоюродного брата Рамзана Кадырова. Как сообщали источники, Mercedes Ибрагимова столкнулся с автомобилем "ВАЗ", в котором находилась чеченская семья: женщина и ребенок скончались сразу после аварии, глава семьи позже умер в больнице. Очевидцы утверждали, что охрана чиновника отбирала телефоны у свидетелей, чтобы не допустить утечки информации.