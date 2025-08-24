Саралиев рапортовал о новом обмене пленными с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

146 российских бойцов и восемь жителей Курской области возвращены в Россию в рамках обмена с Украиной, сообщил депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", в мае Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров. В июне обмен военнопленными с Украиной продолжился в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщалось о возвращении групп военнослужащих 12, 15 и 19 июня. Переговорами по вопросу возвращения пленных уже более трех лет занимается депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. В июле Саралиев сообщил о возвращении новой группы военных из украинского плена. Среди обменянных оказался житель Владикавказа. 14 августа состоялся обмен по формуле 84 на 84.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".

Обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся сегодня, сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО. "Из украинского плена в Россию возвращаются 146 российских бойцов. На Украину - 146. Кроме того, в Россию вернутся восемь мирных жителей Курской области, незаконно удерживаемых на Украине", - написал он.

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, сообщило Минобороны. "Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - проинформировало ведомство.

