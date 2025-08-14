×

Кавказский узел

17:33, 14 августа 2025

Саралиев отчитался об обмене пленными с Украиной

Шамсаил Саралиев. Фото: https://chechen.er.ru/

Обмен пленными с Украиной состоялся сегодня по формуле 84 Х 84, отчитался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Обмен произведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, уточнило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", в мае Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров. В июне обмен военнопленными с Украиной продолжился в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщалось о возвращении групп военнослужащих 12, 15 и 19 июня. Переговорами по вопросу возвращения пленных уже более трех лет занимается депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. В июле Саралиев сообщил о возвращении новой группы военных из украинского плена. Среди обменянных оказался житель Владикавказа. 

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".

Очередной обмен военнопленными состоялся сегодня, сообщил депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. "Из украинского плена в Россию возвращаются 84 наших военнослужащих. На Украину - 84", - написал он в своем Telegram-канале.

"Российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.  Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - отметило Минобороны в своем Telegram-канале.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше