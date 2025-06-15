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22:43, 15 июня 2025

Саралиев отчитался о ходе обменов пленными с Украиной

Вернувшийся из плена боец звонит родным. Стоп-кадр видео Минобороны России от 14.06.25, https://t.me/mod_russia/53761

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Состоялась четвертая часть обмена военнопленными, договоренность о котором была достигнута в ходе переговоров в Стамбуле 2 июня, отчитался депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. 

Как писал "Кавказский узел", в мае Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров. В июне обмен военнопленными с Украиной продолжился в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, 12 июня состоялся третий этап обмена. Число возвращенных пленных в сообщениях Минобороны и Саралиева не указано.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".

Состоялся очередной (четвертый) этап большого обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщил 14 июня в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

В тот же день Минобороны России отчиталось, что самолет с освобожденными из плена бойцами прибыл в Подмосковье.

Сегодня он сообщил, что занимается переговорами по вопросу возвращения пленных уже более трех лет. "Ровно три года назад, 15 июня 2022 года, после проведенных мною переговоров с украинской стороной, были достигнуты практические результаты: украинская сторона передала двоих российских военнослужащих - снайперов. Передача прошла без обмена, что стало первым свидетельством того, что даже в условиях крайне жёсткой конфронтации возможно добиваться конкретных результатов", - написал он, отметив, что переговоры были проведены по поручению главы Ченчи Рамзана Кадырова.

"Наряду с переговорной работой веду постоянное взаимодействие с родственниками пленных. За эти три года были получены тысячи обращений от матерей, жён, сестёр, детей", - написал Саралиев.

Напомним, в сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом пленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы пленных. В переговорах на этот раз участвовал Саралиев, отметил глава Чечни.

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Автор: "Кавказский узел"

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