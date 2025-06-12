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23:59, 12 июня 2025

Саралиев отчитался о новом этапе обмена пленными с Украиной

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состоялся третий этап обмена военнопленными с Украиной в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев.

Как писал "Кавказский узел", в мае Россия и Украина в три этапа обменялись пленными по формуле "1000 на 1000" согласно договоренностям, достигнутым в рамках стамбульских переговоров.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Стороны договорились об обмене тяжелобольными военнопленными и военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле "всех на всех".


Очередная группа российских военнослужащих возвращается из украинского плена на Родину, взамен Украине также передана группа военнопленных, сообщил сегодня в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, указав, что это уже третий этап нового обмена пленными.

Первый этап обмена группой пленных с Украиной состоялся 9 июня, а второй - 10 июня, следует из других публикаций в телеграм-канале Саралиева.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларуссия, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем все они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны России. 

При этом ни в сообщении Минобороны, ни в отчетах Шамсаила Саралиева об обмене пленными нет информации о численности возвращенных в Россию пленных. В комментариях к сегодняшней публикации Саралиева о третьем этапе обмена пленными многие пользователи попросили обнародовать списки возвращенных в Россию из украинского плена, некоторые авторы комментариев выразили надежду, что в этих списках найдут своих родных.

В сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом пленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы пленных. В переговорах на этот раз участвовал Саралиев, отметил глава Чечни.

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Автор: "Кавказский узел"

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