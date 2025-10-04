Демонстранты в Тбилиси заявили о взятии власти в свои руки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власть в Грузии принадлежит народу, заявили участники собрания в центре Тбилиси, и объявили о взятии власти в свои руки.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Протестующие, собравшиеся у парламента Грузии держат грузинские флаги, плакаты с антиправительственными слоганами и фото политзаключенных — активистов, политиков и журналистов, которые оказались в тюрьмах после начала протестов в стране в конце прошлого года. Периодически толпа скандирует «революция», описывает обстановку "Новости Грузии".

Основатель партии «Проспект Руставели», оперный певец Паата Бурчуладзе зачитал заявление на проходящем митинге на площади Свободы.

По его словам, «Грузинская мечта» утратила легитимность. «С этого момента МВД должно служить грузинскому народу, а не Бидзине Иванишвили», — заявил Бурчуладзе.

«Сегодня у нас есть исторический шанс вернуть страну. Сегодня Бидзина Иванишвили довёл нашу страну до такого состояния, что её необходимо спасать, и я рад, что собралось столько отважных людей, и сегодня мы должны вместе решить судьбу этого хаоса. Завтрашнего дня не будет, меня здесь нет, мы пришли сюда не для каких-то столкновений. Сегодня мы не можем проиграть, сегодня мы должны обязательно победить. Сегодня такой день, когда мы обязательно должны победить, у граждан нет другого пути, у нас его нет. Сегодня, впервые в истории Грузии, проходит Национальное собрание, в котором принимает участие вся Грузия. Этому Национальному собранию нужна декларация. Я зачитаю вам эту декларацию, и если вы все за неё проголосуете, это будет означать, что с этого момента, пока мы голосуем, власть принадлежит нам, а не Бидзине Иванишвили», — сказал Бурчуладзе.

"Мы, граждане Грузии, собравшиеся в Национальном Собрании, заявляем: наша родина узурпирована, так называемое правительство утратило доверие народа, государственные институты больше не отражают волю народа. Конституция Грузии гласит, что источником государственной власти является народ. Сегодня народ отбирает власть у узурпатора, чтобы защитить мир, безопасность и национальные интересы. Неформальное правление Бидзины Иванишвили создало реальную угрозу суверенитету Грузии и каждому гражданину. Национальное Собрание заявляет, что власть принадлежит грузинскому народу. Национальное Собрание заявляет, что так называемое правительство утратило свою конституционную легитимность после фальсифицированных выборов 26 октября и международного признания, поэтому его полномочия прекращены. Национальное Собрание объявляет мирный переходный период, обеспечивающий мирный захват власти, освобождение демократических институтов, немедленное возобновление диалога о членстве в Европейском Союзе, а также защиту безопасности и мира в стране. С этого момента МВД должно подчиняться грузинскому народу, а не Бидзине Иванишвили. Стоит им отклониться, и они становятся на службу бандитам и хунте.С этого момента власть принадлежит нам. ", - зачитал декларацию Бурчуладзе.

"Я хочу ещё раз призвать правительство «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили не сметь ​​противостоять этим людям! Эти люди не уйдут отсюда без победы!" – заявил один из лидеров «Национального движения» Ираклий Надирадзе, выступая на митинге со сцены, установленной перед зданием мэрии Тбилиси.

По его словам, к 4 октября прибыло большое количество людей, в том числе из-за рубежа.

"Сегодня здесь проходит большое общенациональное собрание. Сегодня здесь грузинский народ примет конкретное решение. Вы прекрасно знаете, что приехало много людей, в том числе из-за рубежа. Много людей приезжает из региона. На Рикоти, на объездной дороге в Чиатура, на Кахетинском шоссе огромные пробки. Мы хотим, чтобы это был большой всеобщий национальный конгресс, национальное собрание, мирная революция флагов. Совсем скоро вся Грузия присоединится к нам", - привело его слова "Интерпрессньюс"

Надирадзе выразил со сцены поддержку «политическим и узникам совести» и отметил, что с завтрашнего дня все политзаключенные должны быть освобождены, в том числе третий президент Грузии Михаил Саакашвили, журналистка Мзия Амаглобели.

Собрание радикальной оппозиции выглядит очень слабо, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, учитывая то, „какой небольшой поддержкой пользуется оппозиция“, такое количество демонстрантов не является удивительным.

„Вы видите, каково количество, это собрание радикальной оппозиции выглядит очень слабо, соответственно, думаю, что это собрание весело разойдется. Это моя единственная оценка, которую я могу сделать. Вы можете посмотреть кадры, сколько людей на площади Свободы – очень мало. На глаз видно, что очень мало. Это трагическое положение, которое имеет место в радикальной оппозиции, коллективном „Нацдвижении“. Это обычная партийная акция. Исходя из той небольшой поддержки, которой пользуется коллективное „Нацдвижение“, разумеется, иного результата и не ожидалось“, - заявил Кобахидзе.

При этом Telegram-каналы и СМИ, которые ведут трансляцию с площади свободы, расположенной вблизи от дания парламента (расстояние между ними около 500 метров - прим. "Кавказского узла") показывают, что собрались тысячи людей.

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".