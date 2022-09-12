Жители Ростовской области сообщили о звуке взрыва

12 сентября 2022, 23:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В нескольких населенных пунктах Ростовской области днем был слышен мощный взрыв, сообщили местные жители.

Информация о звуке взрыва сегодня около 15.00-15.15 мск поступила с нескольких населенных пунктов в Ростовской области.

Звук, похожий на сильный взрыв, слышали как минимум в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Батайске, Новошахтинске, сообщил 1rnd.ru.

Звук взрыва также был слышен в станице Багаевская, Казачьи Лагери и поселке Персиановский, также о нем сообщили жители села Чалтырь Мясниковского района, информировал Donday.ru.

В Telegram-канале издания опубликовано видео, на котором за лесополосой на горизонте видны клубы дыма. "Только что был взрыв. Прямо взрыв… Вот за лесополосой горит. Что это, не понятно. Но было очень страшно. Я такое первый раз в жизни слышала", - говорит за кадром женский голос.

"Судя по кадрам, все произошло в лесополосе в районе, который горожане называют Мариупольскими дачами", - говорится в аннотации к видео.

Пользователи паблика "Главный - Новости Ростова-на-Дону" также сообщили, что слышали сильный звук взрыва. "Слышно было за Новочеркасском, как что-то за лесопосадкой упало и разбилось. Как двух шагах", - написала сегодня под сообщением о звуке взрыва в Ростовской области Валентина Арестова.

"Западный, район областной больницы (в Ростове-на-Дону), ничего не видела, но взрыв слышала, тряхнуло", - Маргарита Чередник.

Глава Таганрога Михаил Солоницин успокоил горожан, назвав сообщения о взрывах фейками. "В городе ничего не произошло. Ситуация стабильная и находится под контролем. Повода для переживаний нет", - написал он в своем Telegram-канале.

На сайте главного управления МЧС по Ростовской области комментариев по поводу звука взрыва в регионе по состоянию на 23.40 мск 12 сентября не опубликована.

Напомним, в июне на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Источники сообщили, что это произошло после падения беспилотника, прилетевшего с территории Украины. Жертв и пострадавших в результате пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе нет, и огонь потушен, отчитались спасатели. Работа нефтеперерабатывающего завода в Новошахтинске остановлена после пожара, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников, подтвердил позднее сегодня губернатор Ростовской области. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию, сообщила пресс-служба предприятия.

В апреле стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы, рассказали местные жители. Пользователи соцсети "ВКонтакте" отказались верить, что упала авиационная ракета. Предмет на видео внешне не похож на ракету, а ее падение неминуемо вызвало бы взрыв, заявили они.

Корреспондент "Кавказского узла" 9 апреля посетил хутор Фролов в Нестеркинском сельском поселении Обливского района Ростовской области. Расположен он вблизи границы с Волгоградской областью в долине реки Берёзовая, откуда до границы с Украиной не менее 300 километров. Пострадавшее подворье пенсионера Алексея Хоперского расположено на улице Центральная у самого въезда в хутор. Дома здесь стоят вдоль дороги, за огородами "зады" участка упираются в заливные луга, поросшие вербами. Во двор дома, в который, предположительно, попала ракета, корреспондента не пустили. Возле дома стоял армейский грузовик, во дворе можно было увидеть военных, хозяин, по их словам, уехал в город.

В марте взрыв прогремел в Таганроге, тогда официальные органы воздержались от комментариев. Источник в экстренных службах сообщил, что российские ПВО сбили над городом украинскую ракету "Точка У".

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