Дым над аэропортом в Таганроге. 1 марта 2022 г. Скриншот видео "Vladimir Gusev" https://www.youtube.com/watch?v=_2YUMe6e5zM

01 марта 2022, 18:21

Над аэродромом Таганрога сбита украинская ракета

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Взрыв прогремел сегодня в Таганроге, официальные органы воздерживаются от комментариев. Источник в экстренных службах сообщил, что российские ПВО сбили над городом украинскую ракету "Точка У".

Как информировал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Жители Ейска в тот же день сообщили, что слышали утром звук взрыва. Снаряд, выпущенный с украинской стороны, разорвался у населенного пункта Широчанка в Ейском районе Кубани, местные жители не пострадали, отчиталась погранслужба ФСБ.  26 февраля была обстреляна станица Должанская. Глава Следкома поручил расследовать случаи обстрела приграничных территорий.

Российская установка ПВО "Панцирь" сбила сегодня украинскую ракету "Точка У" над Таганрогом, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, осколки упали на аэродром. Обошлось без разрушений и пострадавших, пишет со ссылкой на источник издание "161.ru".

Ранее жители Ростовской области разместили в соцсетях многочисленные видеоролики, на которых вдалеке были видны клубы дыма. Стало известно, что в черте города прогремел взрыв. Позднее появились сведения о сбитой украинской ракете, сообщила сегодня "Лента.ру".

Как говорится в сообщении сообщества в соцсети "ВКонтакте", прогремел "сильнейший взрыв". Комментаторы указали, что взрыв был слышен по всему городу. 

На сайте администрации Таганрога, главы и правительства Ростовской области, а также МЧС Ростовской области к 18.15 мск не содержится комментариев относительно взрыва в Таганроге.

Напомним, Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области 26 февраля была зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Нижнекамышинского Миллеровского района Ростовской области трех 120-миллиметровых мин. Разрушений и пострадавших нет, заявили силовики.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

Два судна обстреляны в Азовском море", "Эвакуация жителей приостановлена в ДНР", "Школы и детсады закрыты в пяти районах Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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