Сотрудники спецслужб на месте происшествия. Фото: Следственный комитет Российской Федерации https://russian.rt.com/ussr/news/968239-fsb-rostovskaya-oblast?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

26 февраля 2022, 14:59

ФСБ сообщила об обстрелах Ростовской области со стороны Украины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины, и зафиксирована стрельба, сообщили в ФСБ России.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в ряде городов юга России. Вечером 25 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные блокировали города Сумы и Конотоп и вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины. Ведомство также информировало о взятии Мелитополя.

В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм, пишет со ссылкой на ФСБ России РИА "Новости".

По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Напомним, ранее Госпогранслужба Украины опровергла сообщение ФСБ о том, что снаряд, выпущенный 21 февраля с украинской стороны, полностью разрушил здание пограничного пункта в Ростовской области. Она указала, что Ростовская область граничит не только с контролируемой украинскими властями территорией, но и с неконтролируемым участком границы Украины длиной около 400 километров. В тот же день пресс-служба Южного военного округа сообщила о боестолкновении в Ростовской области на границе с Украиной.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Житель Волгограда задержан на антивоенном пикете", "Российские военные заявили об установлении полного контроля в Мелитополе", "Приезд беженцев стал в Абхазии единственным отголоском войны на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 февраля 2022, 14:29

26 февраля 2022, 14:05

26 февраля 2022, 13:44

26 февраля 2022, 13:03

  • Активист был задержан в Туапсе во время пикета против войны

    Полицейские взяли в отделении полиции объяснительную с активиста Алексея Бугаева, который вышел в Туапсе на одиночный пикет против военной операции России на Украине. Об этом рассказал сам Бугаев, который заявил, что намерен подать жалобу на силовиков за давление.

26 февраля 2022, 12:43

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