ФСБ сообщила об обстрелах Ростовской области со стороны Украины

26 февраля 2022, 14:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На территорию Ростовской области упали мины, выпущенные со стороны Украины, и зафиксирована стрельба, сообщили в ФСБ России.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После этого была приостановлена работа аэропортов в ряде городов юга России. Вечером 25 февраля Минобороны России сообщило, что российские военные блокировали города Сумы и Конотоп и вывели из строя 211 объектов военной инфраструктуры Украины. Ведомство также информировало о взятии Мелитополя.

В Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение в районе Нижнекамышинского в Миллеровском районе трех мин 120 мм, пишет со ссылкой на ФСБ России РИА "Новости".

По данным ведомства, разрушений и пострадавших нет.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Напомним, ранее Госпогранслужба Украины опровергла сообщение ФСБ о том, что снаряд, выпущенный 21 февраля с украинской стороны, полностью разрушил здание пограничного пункта в Ростовской области. Она указала, что Ростовская область граничит не только с контролируемой украинскими властями территорией, но и с неконтролируемым участком границы Украины длиной около 400 километров. В тот же день пресс-служба Южного военного округа сообщила о боестолкновении в Ростовской области на границе с Украиной.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".