В Тацинском районе взорвалась ракета

28 июля 2023, 10:47

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После падения и взрыва ракеты в Тацинском районе Ростовской области в поле произошел пожар.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля жителей трех городов Ростовской области напугал звук взрыва в небе. Власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет.

В ночь на 27 июля в Тацинском районе упала и взорвалась ракета. Снаряд рухнул рядом с хутором Зазерским. После падения начался пожар из-за горящего топлива, сообщило сегодня Donday.ru. Грохот был настолько сильным, что в домах у многих хуторян задрожали стекла, информирует издание.

В правительстве области подтвердили, что в районе произошел пожар, однако о падении и взрыве ракеты не сообщили. «На землях сельхозназначения произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями МЧС. Характер и причину возгорания устанавливают специалисты», - цитирует сообщение пресс-службы правительства Ростовской области "Коммерсант".

Напомним, с февраля 2022 года на Дону неоднократно происходили инциденты с дронами и боеприпасами. Дважды в течение последнего года - в июне 2022 года и в начале мая 2023 года - взрывы, которые связывались с атаками беспилотников, произошли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе. 26 мая губернатор области Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете.

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