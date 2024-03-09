09 марта 2024, 04:02

Голубев сообщил об отражении массовой атаки дронов в Таганроге

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Силы ПВО отразили массовую атаку беспилотных летательных аппаратов в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Об атаке беспилотников в Таганроге губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил сегодня, 9 марта.

По словам Голубева, ПВО в Таганроге отразили "массовую атаку БПЛА". При этом, добавил, он, последствия "на земле" уточняются.

Жители Таганрога сообщили ранее, что слышали не менее пяти взрывов в небе над городом, беспилотники летели со стороны моря, пишет телеграм-канале "Don Mash".

Комментаторы сообщили под публикацией, что взрывов слышно было гораздо больше, чем пять, они насчитали несколько десятков.

Телеграм-канал "Новости Ростова и Области" сообщает, что, по словам местных жителей, налет был самым массовым за все время. Он также публикует фотографии, как утверждается, осколков БПЛА на улицах Таганрога.

В Ростовской области после начала спецоперации на Украине регулярно происходят инциденты с летающим объектами.  29 января в Неклиновском районе после перехвата средствами радиоэлектронной борьбы 29 января упал и взорвался беспилотник. Власти отправили в пункт временного размещения жителей 18 улиц поселка Дмитриадовка в Неклиновском районе в связи обезвреживанием боеприпасов. 28 февраля беспилотник был обнаружен во дворе одной из ростовских школ.

28 июля 2023 года в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО. Власти города объявили в районе, прилегающем к месту падения ракеты, режим чрезвычайной ситуации. На 1 августа в больницах оставались 10 пострадавших, они,  а также владельцы квартир близ места происшествия, подали заявления на компенсации, выплаты уже начались.

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Примечание:

"Названы сроки восстановления шахтинского завода после пожара", "Жители Новороссийска встревожены звуком взрыва", "Три беспилотника сбиты в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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