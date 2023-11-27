Сбитый БПЛА, фото: пресс-служба Минобороны РФ, mil.ru

27 ноября 2023, 10:44

Беспилотник сбит в Ростовской области

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Военные в Каменском районе сбили сегодня беспилотник, направленный со стороны Украины, сообщил губернатор Ростовской области.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, беспилотник был сбит сегодня российскими военнослужащими в 09.30 мск.

"В Каменском районе сбит БПЛА. Последствий на земле не установлено", – написал Голубев в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. В частности, 20 августа два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. 15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, связанные с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев рапортовал о сбитой украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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Примечание:

"Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета", "Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО".

Автор: "Кавказский узел"

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