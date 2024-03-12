Таганрог. Фото: dumataganroga.ru

12 марта 2024, 12:52

Воздушная тревога отменена в Таганроге

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В Таганроге отменена воздушная тревога после того, как атаковавшие город беспилотники были сбиты за его пределами, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Таганроге власти объявили о воздушной тревоге из-за атаки беспилотников.

В Таганроге объявлен отбой атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. " Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами", – написал он.

Напомним, после начала военной операции на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию региона, но были сбиты.

27 ноября 2023 года военные в Каменском районе сбили беспилотник, направленный со стороны Украины. 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети высказали недоверие этой версии.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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