Воздушная тревога отменена в Таганроге

12 марта 2024, 12:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Таганроге отменена воздушная тревога после того, как атаковавшие город беспилотники были сбиты за его пределами, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня в Таганроге власти объявили о воздушной тревоге из-за атаки беспилотников.

В Таганроге объявлен отбой атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. " Воздушные цели уничтожены за пределами города. Последствия на земле уточняются оперативными службами", – написал он.

Напомним, после начала военной операции на Украине в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 11 января власти отчитались, что два беспилотника попытались атаковать территорию региона, но были сбиты.

27 ноября 2023 года военные в Каменском районе сбили беспилотник, направленный со стороны Украины. 20 августа 2023 года два беспилотника попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа 2023 года в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети высказали недоверие этой версии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.