17 марта 2024, 04:05

Источники сообщили об атаке беспилотников на завод в Славянске-на-Кубани

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В Краснодарском крае в городе Славянск-на-Кубани сегодня ночью были слышны взрывы, работает ПВО, на одном из местных заводов произошел пожар, сообщают в соцсетях. Как минимум один человек пострадал.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Таганроге была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Воздушная тревога была отменена после того, как беспилотники были сбиты за чертой города. 13 марта военные уничтожили три беспилотника около Новошахтинска.

О взрывах в Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотников сообщили местные жители.

На одном из местных предприятий в результате попадания БПЛА начался пожар, как минимум один работник завода пострадал, сообщает телеграм-канал Baza.

Также сообщается, что на территории завода начался пожар.

Со ссылкой на жителей Славянска-на-Кубани о взрывах пишет и телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Местный завод атаковала группа беспилотников (более 5), часть которых долетела до производства. В городе сработала сирена и ПВО", - сказано в сообщении.

О взрывах и пожаре очевидцы также пишут в городском чате Славянска-на-Кубани в Telegram.

Напомним, что в феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском на Кубани произошел пожар, люди не пострадали. Сообщалось об упавшем на завод беспилотнике, Минобороны заявило о двух сбитых на Кубани дронах.

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 марта 2024, 04:03

17 марта 2024, 03:21

17 марта 2024, 02:28

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