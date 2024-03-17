17 марта 2024, 04:05
Источники сообщили об атаке беспилотников на завод в Славянске-на-Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Краснодарском крае в городе Славянск-на-Кубани сегодня ночью были слышны взрывы, работает ПВО, на одном из местных заводов произошел пожар, сообщают в соцсетях. Как минимум один человек пострадал.
Как писал "Кавказский узел", 12 марта в Таганроге была объявлена воздушная тревога из-за атаки беспилотников. Воздушная тревога была отменена после того, как беспилотники были сбиты за чертой города. 13 марта военные уничтожили три беспилотника около Новошахтинска.
О взрывах в Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотников сообщили местные жители.
На одном из местных предприятий в результате попадания БПЛА начался пожар, как минимум один работник завода пострадал, сообщает телеграм-канал Baza.
Также сообщается, что на территории завода начался пожар.
Со ссылкой на жителей Славянска-на-Кубани о взрывах пишет и телеграм-канал "Осторожно, новости".
"Местный завод атаковала группа беспилотников (более 5), часть которых долетела до производства. В городе сработала сирена и ПВО", - сказано в сообщении.
О взрывах и пожаре очевидцы также пишут в городском чате Славянска-на-Кубани в Telegram.
Напомним, что в феврале на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском на Кубани произошел пожар, люди не пострадали. Сообщалось об упавшем на завод беспилотнике, Минобороны заявило о двух сбитых на Кубани дронах.
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.