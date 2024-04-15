Беспилотник сбит в Краснодарском крае

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Военные в Краснодарском крае перехватили беспилотник, направленный со стороны Украины, сообщило Минобороны.

По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотник над территорией Краснодарского края минувшей ночью.

Летательный аппарат был запущен со стороны Украине, сообщило министерство в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 14 апреля над территорией Краснодарского края были сбиты 10 беспилотников.

После начала военной операции на Украине территория Кубани регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, 17 марта беспилотники атаковали завод в Славянске-на-Кубани. 13 марта военные уничтожили три беспилотника около Новошахтинска.

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