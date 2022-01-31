Сведения о налоговых проблемах модного дома Firdaws вызвали скепсис у грозненцев

31 января 2022, 07:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Временная приостановка работы Firdaws не связана с ошибкой при оплате налогов, объяснила руководитель модного дома, дочь главы Чечни Айшат Кадырова. Одежда Firdaws очень дорогая и стала в Чечне символом статуса, а сведения о проблемах с налогами у Firdaws выглядели неправдоподобно, подтвердили жители Грозного.

Как информировал "Кавказский узел", дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырова возглавила модный дом Firdaws, принадлежавший ее матери Медни Кадыровой, в 2016 году. 1 сентября 2020 года Кадыров сообщил о назначении Айшат на должность первого замминистра культуры Чечни. Пользователи Instagram сочли тогда, что назначение связано исключительно с родственными связями Айшат Кадыровой.

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. Должность заместителя министра культуры Чечни — только начало чиновничьей карьеры дочери главы республики Айшат Кадыровой, отметили тогда востоковеды.

Дом исламской моды Firdaws 22 января на своей странице в Instagram объявил о приостановке работы всех магазинов на неопределенный срок. "Модный дом Firdaws и все наши магазины по техническим причинам делают перерыв в своей работе. Следите за обновлениями на нашей странице", — сказано в сообщении.

Айшат Кадырова опровергла слухи о том, что Firdaws закрыт из-за проблем с налогами. "Компания Firdaws не успела вовремя заплатить 1 тысячу 638 рублей 4 копейки налогов из-за ошибки главного бухгалтера. Это были начисленные пени на отдельной квитанции, специалист ее просто просмотрел — человеческий фактор. Как только ошибка была обнаружена, задолженность сразу же была погашена. Счета компании не были заблокированы. Никаких долгов у компании нет... Модный дом работает в своем привычном рабочем режиме. Рисует коллекции, закупает ткани, готовится к новому сезону", — написала Кадырова 29 января на своей странице в Instagram.

Ранее ряд изданий сообщил, что налоговая инспекция возбудила в отношении Firdaws исполнительное производство, связанное с неуплатой налогов и сборов. Отмечалось, что счета ООО "Фирдаус" были заблокированы, информировал 29 января ТАСС.

Айшат Кадырова также сообщила, что временное закрытие магазинов связано с ремонтом помещений и оборудования. "Сейчас в эти дни на производстве проходят технические работы с парком швейных машин, ремонт рабочих помещений и инвентаризация. Как только эти работы будут завершены, двери магазинов Firdaws вновь откроют свои двери для любимых покупателей", — подчеркнула она.

У дома моды Firdaws не были замечены какие-либо проблемы, потому слова дочери Рамзана Кадырова выглядят заслуживающими доверия. Продукция Firdaws отличается дороговизной, отметила студентка ЧГУ Асет. "Это не похоже на временное развлечение дочери Рамзана Кадырова. Достаточно представительно в этой истории все, от самих магазинов, до размаха. Они проводили показы мод и за рубежом. В регионе люди, которые надевают эту одежду, подчеркивают таким образом свой социальный статус, что они высокого достатка, поскольку одежда очень дорогая, и позволить ее могут себе только богатые люди", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Одежда Firdaws демонстрирует статус и финансовую обеспеченность, отметила жительница Грозного Хеда. "Не могу сказать по качеству пошива, никогда не пользовалась их продукцией. Однако все причастные к элите, власти и около того носят эту одежду и стремятся к этому, так как на ней имеется вышитое название модного дома. С женскими нарядами иначе, их сходу идентифицировать сложнее, так как не видно вышитого названия дома. У них очень дорого покупать, что бы это ни было. Не очень в этом разбираюсь, но считаю, что они могут конкурировать ну разве что с ZARA или H&M. Firdaws копирует наряды других брендов, чаще "Эли Саад" и "Зухаир Мурад", переделывает с учетом менталитета и исламских норм, и всё. Это то, что я заметила, не претендуя на истину и учитывая, что не слежу за ними", — сказала Хеда.

Она добавила, что многие чиновницы покупают одежду Firdaws, чтобы продемонстрировать Рамзану Кадырову и его кругу, что они являются частью его команды. "Другие покупают, потому как модно, статусно, потому что покупает элита. К тому же, цены там такие, что кажется, что некачественной одежда быть не может. Возможно, что она и качественная, я не знаю, у них там лучшие швеи республики. Но если учитывать, что средняя зарплата в республике 29 тысяч рублей, то одежда недоступна для большинства жителей республики. Как мне рассказывали, у них бывают украшения из серебра, которые стоят 200 тысяч рублей, а те же кубачинские украшения, почти на 100% похожие, стоят в разы меньше", — заключила Хеда.

Кубачинские ювелирные изделия неоднократно получали призы на мировых выставках. Некоторые из них хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира — Эрмитажа, Лувра, Музея Виктории и Альберта, Метрополитен-музея. Жители аула занимались изготовлением столового серебра, холодного декоративного оружия, женских украшений с гравировкой, чернением, позолотой и чеканкой, информировала 7 октября 2021 года "Молодежь Дагестана". О том, как мастера в Кубачи создают ювелирные изделия, можно почитать в материале "Кавказского узла" "Кубачи: искусство передается по наследству".

Часть жителей Грозного высказала мнение, что после сообщений в прессе, что Firdaws закрылся из-за проблемы с налогами, модный дом откроется с новым размахом. "Скорее, с новым шиком откроют, мне кажется. В любом случае для продажи сейчас мертвый сезон. Они теперь при открытии удивят всех еще сильнее в ответ на публикации и внимание прессы, как обычно они делают", — сказала корреспонденту "Кавказского узла" продюсер из Грозного Залина.

Основными покупателями Firdaws в Чечне являются приближенные Кадыровых, отметила она. "Это дорогой бренд. Да, ткани красивые, итальянские, пошив неплох. Но ценовая политика рассчитана на имеющих высокий доход. Бывают скидки, лет 5-6 назад по скидкам, например, платья были по 15-25 тысяч рублей, но не те, которые очень красивые, а простенькие. А покупают приближенные, певицы и так далее. В основном покупают для подарков", — пояснила Залина.

Она усомнилась в том, что Айшат Кадырова сама занимается дизайном и является модельером этой одежды. "Разработка моделей в основном не дело рук дочери, а профессиональных модельеров, которые остаются в тени. Она сама неплохая девушка в общении с теми, кто работает с ней. Но на нее груз ответственности взвалили, хоть и дали большую команду", — заключила Залина.

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды модного дома Firdaws. Некоторые жители Чечни усомнились в обоснованности награждения. 2 сентября 2020 Кадырова была назначена первым заместителем министра культуры Чечни. Спустя год, 7 октября 2021 года, она была назначена на должность министра культуры указом Рамзана Кадырова. Совмещение поста в Минкульте с руководством модным домом Firdaws дает основание для увольнения Кадыровой, указал ранее юрист Александр Караваев.

В производстве и продаже одежды, продвижении бренда не столь важно, является Айшат Кадырова модельером и дизайнером или нет, подчеркнула владелица собственного бренда женской одежды из Грозного Хава. "У Firdaws были интересные и стильные вещи, хорошие ткани. Конкурировать, конечно, могут, если будут создавать стильные коллекции. Меня называют дизайнером, но я всегда исправляю и уточняю, что я не дизайнер, а коммерсант. Я делаю одежду и продаю ее. Человек может быть хозяином бизнеса и может нанять дизайнеров, конструкторов и так далее. Какой алгоритм работы у Firdaws — я не знаю. Я не знаю, сама Айшат создает коллекции или нет. И какая разница? Главное, что в итоге на выходе", — сказала Хава корреспонденту "Кавказского узла".

Семья Кадыровых предпочитает закупаться в магазинах известных и дорогих брендов, таких как модный дом Prada, рассказал на условиях анонимности сотрудник компании в Москве. "Семья Кадыровых – это одни из самых топовых клиентов Prada. Они скупают всегда все новинки, производят закупки в огромном количестве. Обычно женщины из семьи Кадыровых приходят к нам с целой свитой. Они просто указывают на понравившиеся вещи и не интересуются ценами. Условно, для них ничего не стоит купить рюкзак для ребенка стоимостью более миллиона рублей. Быть персональным менеджером этой семьи — мечта каждого менеджера", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно статье 17 №79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" человек, находящийся на госслужбе, не может заниматься предпринимательством, указала адвокат Надежда Ермолаева. "Если лицо замещает государственную должность, по закону оно не может владеть долями в коммерческом юрлице, не может быть учредителем коммерческой организации и быть там трудоустроенным", — сказала Ермолаева корреспонденту "Кавказского узла".