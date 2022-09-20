Кадыров раздал награды родным и приближенным по случаю столетия Чечни

20 сентября 2022, 16:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Медалью "100 лет образования Чеченской республики" награждены мать и три дочери Кадырова, а также другие родственники и чиновники, занимающие высокие посты в республике, следует из указа главы Чечни.

Как писал "Кавказский узел" президент России поздравил жителей Чечни со столетием образования республики, уделив основное внимание действиям чеченских бойцов на Украине.

Сегодня на сайте глав Чечни размещен указ о награждении 67 человек медалью "100 лет образования Чеченской Республики". Медаль вручается за "значительный вклад в развитие Чеченской Республики, безупречную добросовестную работу, высокий профессионализм", следует из текста указа, подписанного Рамзаном Кадыровым 1 сентября.

Среди обладателей награды - – президент регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова, дочери Рамзана Кадырова: министр культуры Айшат Кадырова, заместитель руководителя секретариата главы Чечни Хеди Кадырова, начальник департамента дошкольного образования мэрии Грозного Карина Кадырова. Вручены награды и другим чиновникам. связанным с Кадыровым родственными связями - депутату Госдумы Адаму Делимханову, начальнику УГИБДД МВД по Чечне Идрису Черхигову, вице-премьеру Чечни – министру сельского хозяйства Якубу (Ибрагиму) Закриеву, мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову, член консультативного совета при главе Чечни Хамиду Кадырову, генеральному директору АО "Чеченцемент" Хамзату Кадырову.

Среди обладателей медали также председатель парламента Чечни Магомед Даудов, глава Минпечати Ахмед Дудаев и ряд других чиновников, следует из документа.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова. Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, полагает политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал ранее Орешкин "Кавказскому узлу. Рамзан Кадыров неоднократно отвечал на критику своей кадровой политики. На совещании 2 марта 2020 года он назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями родственников Кадырова.

У главы Чечни 10 родных детей – шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат) и четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

Напомним, 8 октября 2021 года 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры республики. В июне она получила орден Кадырова. Министр культуры отмечена высшей наградой республики из-за родственных связей, предположили тогда пользователи Instagram*. Ранее, 25 декабря 2021 года, Айшат Кадырова получила медаль "За защиту прав человека".

Другая дочь главы Чечни, Хутмат Кадырова, 19 февраля была назначена заместителем руководителя секретариата главы республики. 11 декабря 2020 года стало известно, что еще одна дочь Кадырова, Хадижат, была назначена руководителем грозненского департамента дошкольного образования. Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" тех жителей Чечни, кто недоволен назначениями его родственников.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.