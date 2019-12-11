Фонд Кадырова работает на фоне карт-бланша властям Чечни

11 декабря 2019, 07:46

Федеральные власти, щедро выделяющие деньги Чечне, не контролируют ни их использование, ни работу фонда имени Ахмата Кадырова, констатировал экономист Сергей Жаворонков. У Москвы нет формальных оснований подозревать фонд в привлечении бюджетных средств, указал кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Как писал "Кавказский узел", большое число проектов, которыми занимается фонд Ахмата Кадырова, поставило под вопрос прозрачность бюджета Чечни. Закон требует особого документирования пожертвований госведомствам от имени благотворительного фонда, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

В 2018 году фонд Кадырова за счет пожертвований увеличил свои активы почти на 1,5 млрд рублей - с 2,2 млрд рублей до 3,68 млрд рублей, что более чем в восемь раз превышает объем официальных резервных фондов республики. При этом фонд Кадырова, владеющий крупными предприятиями, продемонстрировал отсутствие доходов от предпринимательской деятельности, сообщили 17 сентября "Открытые медиа".

Вопрос наполняемости фонда Кадырова на фоне дотационного характера экономики республики не входит в зону внимания федеральных чиновников, считает кандидат экономических наук, старший научный сотрудник лаборатории институциональных проблем Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

"Первопричина - в готовности и желании федеральных властей финансировать Чечню. Федеральная власть рассматривает Чечню как расходный проект, на который щедро надо выделять деньги. А что происходит дальше внутри Чечни - покупаются ли внедорожники, откуда берутся кавалькады Porsche Cayenne, на которых разъезжают Рамзан Кадыров с его компанией друзей, - это федеральную власть не волнует", - сказал Жаворонков корреспонденту "Кавказского узла".

В начале ноября пользователи Instagram высмеяли главу Чечни за кортеж из 15 машин. Ради кортежей Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников надолго перекрываются дороги, указали местные жители. Кортежи из десятков автомобилей имеют также имиджевое и культурное значение, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Жаворонков допускает, что фонд Кадырова может наполняться в том числе из бюджетных средств. "Информация о том, что получатели различного рода социальных дотаций внутри Чечни должны отчислять крупные деньги в этот фонд, неоднократно публиковалась", - сказал он.

Официальная информация об источниках финансирования на сайте фонда отсутствует. По словам Рамзана Кадырова, деньги республике дают спонсоры. Среди них Кадыров выделяет чеченских бизнесменов Умара и Хусейна Джабраиловых, Руслана Байсарова, Михаила Гуцериева. По данным "Коммерсанта", ежемесячно все республиканские бюджетники обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов. Пожертвования оформляются официально, хотя вносятся в добровольно-принудительной форме, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха". Бюджетники и предприниматели в Чечне в обязательном порядке отчисляют пожертвования в фонд, подтвердили пользователи соцсетей в сентябре 2019 года.

Формальных оснований для интереса Москвы к источникам пополнения фонда Кадырова нет, считает старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Федеральные чиновники на многие вопросы не обращают внимание. Этот фонд патронируется лично Рамзаном Кадыровым. Он понимается как некий общечеченский фонд, и его средства тратятся на общечеченские цели, по версии Кадырова. И в этом плане никакого резонирования с дотационным характером Чеченской Республики нет. Это не бюджетный фонд. Куда руководство фонда хочет, туда и тратят [деньги]. Какие могут быть формально вопросы у московских чиновников?" - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Масштабы непрозрачной финансовой деятельности по всей стране очень велики, Чечня и фонд Кадырова не выделяются на этом фоне, указал корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности чеченский политолог. "Создание таких фондов и их функционирование [находится] вне финансовых законов и является обычным делом для всей России, не только для Чечни. В этой связи выделять одну республику и один фонд неправомерно. Прогнила вся система", - подчеркнул политолог. Он также допустил, что фонд Кадырова может наполняться и за счет бюджетных средств.

Политолог Дмитрий Орешкин связал отсутствие пристального внимания к фонду имени Ахмата Кадырова со стороны контролирующих и фискальных органов с карт-бланшем, данным Рамзану Кадырову Кремлем в обмен на обеспечение лояльности и безопасности в Чечне.

«Кадыров контролирует ситуацию в Чечне, это взрывоопасный регион. Кремль готов на многое закрывать глаза за обеспечение безопасности и лояльности на этой территории, что проявляется в феноменальных результатах выборов в Чечне - республика, как правило, входит в тройку первых регионов, поддерживающих Путина лично и партию власти", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Странно выглядит, когда общественная структура (фонд имени Ахмата Кадырова) поддерживает инфраструктурные проекты, которые во всем цивилизованном мире традиционно строятся за деньги частных инвесторов или, как это происходит у нас в стране, за счет федеральных инвестиций", - отметил Орешкин.

По его мнению, в непрозрачной схеме расходования средств из этого фонда может быть сокрыта эффективная схема «отмывания денежных средств».

Орешкин предположил, что, с одной стороны, фонд позволяет Кадырову объяснить наличие крупных сумм в его распоряжении. "Он говорит, что из этих средств реализуются важные государственные проекты", - отметил политолог. Кроме того, фонд Ахмата Кадырова, скорее всего, как общественная организация пользуется некоторыми налоговыми льготами. "Соответственно, те деньги, которые идут из этого фонда, к примеру, на дорожное строительство, выпадают из сферы контроля государственных структур", - сказал Орешкин. То есть контролирующие организации не могут требовать отчетности о деятельности фонда и "как эти деньги расходуются, сколько из них ушло на строительство в действительности, а сколько куда-то еще — никто и никогда не узнает", заключил политолог.

Фонд Кадырова осуществил 14 проектов за 8 дней

Инфраструктурные, социальные и благотворительные инициативы чеченских властей позиционируются как благотворительная деятельность фонда Ахмата Кадырова. С 29 ноября по 6 ноября чеченские чиновники, по подсчетам "Кавказского узла" сообщили минимум о 14 инициативах, оплаченных из средств фонда. Это, в частности, установка водонапорной башни в селе Хамби-Ирзи, ремонт дорог в селе Самашки и кровли учительского дома в селе Давыденко, подключение к электросетям домов жителей села Катар-Юрт и газификация дома одной из жительниц села Валерик. О том, что эти проекты проводятся благодаря Фонду Кадырова, сообщил глава администрации Ачхой-Мартановского района Темирлан Хучиев.

Телекомпания "Грозный" связала с работой фонда ремонт дорог в селе Эникали Курчалоевского района, строительстве дома для многодетной семьи из Грозного, раздачу продуктов за счет фонда Кадырова инвалидам, пожилым людям и многодетным семьям. Кроме того, фонд Кадырова, по данным телекомпании, выделил деньги общественным организациям инвалидов и лично 75 людям с особенностями развития, а также организовал благотворительный концерт для больных детей и раздачу им планшетов. Министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов, что Аргунский медико-социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями получил детские игрушки от фонда имени Кадырова.

6 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице в Instagram, что по случаю 50-летия Чеченского республиканского детского ансамбля песни и танца "Башлам" все его солисты получили от фонда Ахмата Кадырова по 50 тысяч рублей, а художественный руководитель "Башлама" Яхсан Алиев - автомобиль.

Помог фонд Кадырова и строительству мечети в селе Кандаураул, говорится в сюжете ЧГТРК "Грозный", опубликованном 29 ноября на Youtube-канале телекомпании.

Фонд имени Ахмата Кадырова создан в 2004 году, его возглавляет вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а глава Чечни Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета.