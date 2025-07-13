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23:00, 13 июля 2025

В Чечне пригрозили закрыть салоны красоты за отказ от регистрации

Салон красоты в Грозном. Скриншот фото https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/790902/2a00000161ba2bf0d408823efc730d1cc912/XXXL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Чечни анонсировали встречу с представительницами салонов красоты и магазинов женской одежды. От представительниц бизнеса в этой сфере также потребовали зарегистрироваться, пригрозив, что в противном случае их заведения закроют.

В Чечне проведут встречу с представительницами магазинов женской одежды и салонов красоты, сообщил помощник главы Чеченской Республики, заместитель руководителя секретариата главы Чечни, куратор молодёжи Чечни Амир Сугаипов. 

"Мы планируем провести встречу с представительницами магазинов женской одежды и салонов красоты. Мы поговорим и обсудим важные вопросы. Встреча пройдёт без съёмок и поэтому переживать не о чём. Это прямое поручение Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, он полностью держит данный вопрос под контролем",- сказал Амир Сугаипов. 

Он отметил, что представительницам магазинов и салонов необходимо зарегистрироваться по номеру в WhatsApp*. Все салоны и магазины, которые не будут зарегистрированы, будут закрыты, сообщило агентство "Чечня сегодня".

В декабре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров призвал закрыть  в республике салоны красоты,  услуги которых рекламируют девушки-модели в неподобающем для мусульманок виде.

"Салоны красоты закидывают фотографии (на страницы своих социальных сетей), где девушки модели демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", -  перевело его слова, сказанные на видео, опубликованном в личном  Telegram-канале, РИА "Новости". 

Как писал "Кавказский узел", масштабная проверка салонов красоты прошла в 2015 году по указанию главы республики. При этом Рамзан Кадыров отметил, что "на качество проводимых косметических операций поступает много жалоб". Проверку проводили специальные комиссии, в которые входили представители Роспотребнадзора, Минздрава и правоохранительных органов. Более 80 оказывающих косметологические услуги заведений в Чечне нарушают санитарные нормы, сообщила местная прокуратура по итогам масштабной проверки. В отношении владельцев и работников салонов возбуждено около 100 административных дел.

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Автор: "Кавказский узел"

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