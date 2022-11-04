ООН обратила внимание на нарушения прав человек в Чечне и Дагестане

04 ноября 2022, 17:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив случаи преследования братьев из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. В замечаниях к докладу по правам человека, предоставленному Россией, Комитет также призвал власти страны отменить законы о дискредитации армии и фейках.

Как писал "Кавказский узел",28 сентября ООН призвала освободить задержанных на акциях против мобилизации в Дагестане 25 и 26 сентября. За два дня протестов против мобилизации в Махачкале были задержаны и арестованы десятки людей, указала 28 сентября представитель Верховного комиссара ООН и призвала освободить арестованных.

Комитет по правам человека ООН опубликовал заключительные замечания о состоянии прав человека в России выразил особую обеспокоенность значительными нарушениями на Северном Кавказе, включая похищения, задержания, насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение.

В частности, в докладе отмечено, что Комитет серьезно обеспокоен серьезными нарушениями прав человека, включая похищения, произвольные задержания, насильственные исчезновения, пытки и жестокое обращение,и продолжающиеся преследования и убийства правозащитников. В частности, Комитет обратил внимание на преследование адвоката Марины Дубровиной и журналистки Елены Милашиной, говорится в документе, опубликованном 3 ноября на сайте Комитета, который перевел "Кавказский узел".

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина 6 февраля 2020 года также подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле". 24 января, комментируя ситуацию с похищением жены федерального судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой, Рамзан Кадыров причислил к пособникам террористов члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

Комитет также обратил внимание на практику преследования представителей ЛГБТ, особо выделив дело Салеха Магамадова и Исмаила Исаева", а также призвал Россию "принять эффективные меры для борьбы со всеми формами социальной стигматизации, домогательства, разжигания ненависти, дискриминации или насилия на основании сексуальной ориентации или гендерной идентичности,Кроме этого России рекомендовали обеспечить расследование случаев дискриминации и насилия в отношении представителей ЛГБТ и адекватное наказание виновных, говорится в документе.

Также Комитет по правам человека указал на необходимость отменить Закон 2013 года "О пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений между несовершеннолетними" и любые другие законы, дискриминирующие представителей ЛГБТ.

Братья Салех Магамадов и Исмаил Исаев обвинялись в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки, и сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее Елена Милашина. Суд в Чечне приговорил 22 февраля Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам, Верховный суд Чечни и Кассационный суд в Пятигорске оставили приговор в силе.

В документе Комитет обратил внимание на практику коллективных наказания, в том числе родственников и подозреваемых сторонников предполагаемых террористов,правозащитников и журналистов на Северном Кавказе.

Комитет также выразил обеспокоенность "отсутствием расследования этих прошлых и продолжающихся серьезных нарушений, включая убийство правозащитницы Натальи Эстемировой".

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сказано в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Также Комитет обратил внимание на сообщения о распространенности "женского обрезания"и так называемые "убийств чести" на Северном Кавказе.

Особо в документе подчеркивается, что недостаточно информации о том, какие конкретные меры власти России принимают для борьбы с этими преступлениями, включая расследования и судебное преследование, недостаточно.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" ""Убийства чести" на Северном Кавказе".

Среди нарушений Комитет выделил также подавление протестов, обратив внимание на подавление мирных протестов против мобилизации на Северном Кавказе.

Комитет рекомендовал властям полностью отменить законы о фейках и дискредитации российской армии, а также отменить или пересмотреть законы об иноагентах и нежелательных организациях, указано в документе.

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