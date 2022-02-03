Милашина покидает Россию после угроз чеченских властей

03 февраля 2022, 22:54

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Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина решила временно уехать из России, так как считает серьезными угрозы со стороны властей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", который 24 января, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева Заремы Мусаевой, Рамзан Кадыров причислил к пособникам террористов члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Эти слова главы Чечни пресс-секретарь президенты Дмитрий Песков назвал его личным мнением и отметил, что у Кадырова, как у руководителя "особенного региона", есть право делать такие заявления, а у Милашиной и Каляпина есть право "защищать свои честь и достоинство". "Новая газета" 31 января призвала главу Следкома Александра Бастрыкина начать расследование уголовного дела в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова по статье о возбуждении ненависти.

За заявлением Кадырова не последует уголовного преследования Каляпина и Милашиной, но риск неправового давления на них увеличился, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Марина Дубровина.

Главный редактор "Новой газеты" и "достаточно высокопоставленные источники" сочли высокой угрозу личной безопасности Милашиной и рекомендовали ей уехать из России, сообщила сама журналистка в эфире телеканала "Дождь"**. "Сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится", - сказала Милашина на видеоролике, запись которого опубликована на YouTube-канале телеканала.

Журналистка считает, что угрозы со стороны чеченских властей стоит воспринимать всерьез. «Делимханов очень опасный человек. Я даже не знаю, кто более опасный - Рамзан Кадыров или Делимханов», - сказала Милашина.

1 февраля депутат Госдумы и советник главы Чечни Адам Делимханов опубликовал в Instagram видео, в котором на чеченском языке пригрозил расправой членам семьи Янгулбаевых и наказанием тем, кто сделает перевод этих его слов на русский язык. Свои угрозы он обосновал кровной местью. Обещание депутата Госдумы Адама Делимханова отрезать головы Янгулбаевым и переводчикам его слов на русский язык вполне можно рассматривать как угрозу убийством, особенно в реалиях Чечни, поэтому власти России обязаны немедленно отреагировать, указали кавказоведы и правозащитники. Кремль отдал на откуп Госдуме оценку слов Делимханова.

При этом она добавила, что такое уже «неоднократно бывало» и подчеркнула, что продолжит свою работу.

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина и краснодарский адвокат Марина Дубровина 6 февраля 2020 года подверглись в грозненской гостинице нападению группы мужчин и женщин. Подробнее о случаях нападений на журналистов и правозащитников в Чечне, а также об угрозах в адрес Елены Милашиной можно прочитать в докладе правозащитной организации Human Rights Watch "Как по минному полю: чеченские власти против несогласных", опубликованном на "Кавказском узле".

Напомним, 20 января супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была насильно увезена чеченскими силовиками из квартиры в Нижнем Новгороде в Грозный. Рамзан Кадыров после этого заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". 22 января он обвинил Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и потребовал задержать и наказать всю семью или уничтожить как пособников террористов. После этих угроз Сайди Янгулбаев и его дочь покинули страну. Сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, покинул Россию еще в конце 2021 года. Другой сын Мусаевой, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма. О том, какие обвинения озвучил Кадыров и что ему ответили Янгулбаевы, и какую роль сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно узнать из справка «Кавказского узла» "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова".