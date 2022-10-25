25 октября 2022, 16:15

Суд отказал в пересмотре дела Магамадова и Исаева

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пятый кассационный суд в Пятигорске оставил в силе приговор братьям Исмаилу Исаеву и Салеху Магамадову, осужденным в Чечне за пособничество боевику.

Как писал "Кавказский узел", с 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде рассматривалось уголовное дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, с этим же требованием братья проводили голодовку в декабре 2021 года.  Суд в Чечне приговорил 22 февраля Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам.  11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику, защита обжаловала приговор в кассационной инстанции.

Братья Магамадов и Исаев обвинялись в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

 5-й кассационный суд Пятигорска сегодня рассмотрел жалобу на приговор Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, они присутствовали по видеосвязи. Сторона защиты в лице адвокатов Марка Алексеева и Александра Немова настаивала на отмене приговора и пересмотре дела за пределами Чечни, сообщила сегодня Кризисная группа CK SOS. 

Адвокаты указывали на несостоятельность обвинения и многочисленные нарушения в ходе следствия и в судебных процессах: суд Чечни отказывался передавать дело в другой регион, было нарушено право на защиту Салеха и Исмаила, а в деле использовались показания сотрудников полиции, как доказательство вины, говорится в сообщении в Telegram-канале группы.

Судья решил изъять из материалов дела показания полицейских, но оставил без изменения наказание, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, с 15 июля защитникам отказывали во встрече с Салехом Магамадовым во "Владимирском централе", утверждая, что его нет в тюрьме. При этом письмо Магамадову было доставлено, и 4 августа его адвокаты призвали пользователей сети позвонить на горячую линию ФСИН и задать вопрос о том, почему адвокатов не пускают к подзащитному. Сотрудники "Владимирского централа" 11 августа пустили защитника к  Магамадову, но разговор контролировался сотрудником тюрьмы, рассказал адвокат Александр Немов. По его словам, Магамадов подтвердил, что два месяца находился на этапе.  7 июля Кризисная группа СK SOS проинформировала, что Исаев этапирован в колонию на Кубани, 21 июля стало известно, что он помещен на 15 суток в карцер.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью ""Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Примечание:

"Исмаил Исаев повторно помещен в карцер колонии на Кубани", "Брат Магамадова и Исаева сообщил о пытках после задержания в Чечне", "Защита назвала обоснованным перевод Магамадова и Исаева из Грозного".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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