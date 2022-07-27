Защита обжаловала приговор Магамадову и Исаеву

27 июля 2022, 17:34

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Адвокаты направили кассационную жалобу на приговор Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву, которых суд в Чечне признал виновными в помощи боевику.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику. Защита заявила, что обжалует это решение в кассационной инстанции. 7 июня стало известно о том, что братья Магамадов и Исаев этапированы из СИЗО Грозного, а 1 июля появилась информация, что Магамадова доставили в тюрьму "Владимирский централ", где он проведет один год, а Исаева - в СИЗО Краснодара. 7 июля Кризисная группа SK SOS проинформировала, что Исаев этапирован в колонию на Кубани. 21 июля сотрудники колонии в Краснодарском крае поместили Исаева на 15 суток в карцер. 15 июля адвокату отказали во встрече с Магамадовым, заявив, что его нет в тюрьме, адвокат направил жалобу во ФСИН на недопуск к подзащитному. Защите уже месяц неизвестно местонахождение Магамадова, отметил адвокат 20 июля.

22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам, а Исмаила Исаева - к шести годам лишения свободы, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Адвокаты Александр Немов и Марк Алексеев, сотрудничающие с Кризисной группой СК SOS, направили кассационную жалобу в Пятый кассационный суд на приговор Ачхой-Мартановского районного суда по делу Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS.

Адвокат Марк Алексеев ранее в ответ на просьбу выделить нарушения в деле братьев заявил, что, по его мнению, "абсолютно всё уголовное дело является одним большим и сплошным нарушением". "И сторона защиты, и наша подзащитная (мать братьев) исходят из того, что дело полностью сфабриковано. И Салех, и Исмаил были задержаны по абсолютно надуманному предлогу, по выдуманному событию", - указал адвокат. Материалы о пособничестве боевику появились в деле уже после задержания братьев, пояснил он.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.