Адвокаты попросили помощи в поисках Салеха Магамадова

04 августа 2022, 14:31

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Защита уроженца Чечни Салеха Магамадова призвала пользователей сети позвонить на горячую линию ФСИН России и задать вопрос о том, почему адвокатов не пускают к нему в тюрьму "Владимирский централ", сообщила сегодня Кризисная группа SK SOS.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику, защита обжаловала приговор в кассационной инстанции. 7 июня стало известно о том, что братья Магамадов и Исаев этапированы из СИЗО Грозного, а 1 июля появилась информация, что Магамадова доставили в тюрьму "Владимирский централ", где он проведет один год, а Исаева - в СИЗО Краснодара. 7 июля Кризисная группа SK SOS проинформировала, что Исаев этапирован в колонию на Кубани, 21 июля стало известно, что он помещен на 15 суток в карцер. С 15 июля адвокату систематически отказывают во встрече с Магамадовым, заявляя, что его нет в тюрьме, адвокат направил жалобу во ФСИН на недопуск к подзащитному.

22 февраля суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам, а Исмаила Исаева - к шести годам лишения свободы, признав их виновными в пособничестве боевику из группировки Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

В тюрьму к осужденному Салеху Магамадову уже 20 дней не допускают адвокатов . Сотрудники «Владимирского централа», где предположительно находится Магамадов, говорят адвокатам, что его там нет, при этом письмо ему было доставлено, сообщила сегодня Кризисная группа SK SOS.

Адвокаты призвали пользователей сети позвонить в тюрьму "Владимирский централ" и на горячую линию ФСИН, и спросить, почему защитников не допускают к Салеху Магамадову и почему им не сообщают о его местонахождении, говорится в сообщении в Telegram-канале Кризисной группы SK SOS.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.