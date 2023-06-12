Сбежавшая из дома уроженка Чечни задержана в московском аэропорту

12 июня 2023, 15:53

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Полицейские задержали в московском аэропорту уроженку Чечни Селиму Исмаилову, сбежавшую от домашнего насилия, и планируют передать ее чеченским силовикам, сообщили правозащитники.

В московском аэропорту Внуково силовики задержали 19-летнюю уроженку Чечни Селиму Исмаилову, сообщила сегодня в своем телеграм-канале правозащитная группа "Марем".

"Селима родилась в Чечне, ее семья переехала в Германию, когда ей было 12 лет. Обстановка в семье всегда была неспокойной: Селима обращалась в Управление по делам молодежи, сотрудникам которого рассказала о насилии в семье. Но мать надавила на девушку и угрозами заставила отказаться от своих слов. Между родителями регулярно возникали ссоры, а в 2021 году отец увез Селиму в Чечню", - говорится в публикации.

По данным правозащитников, после возвращения в Чечню отец часто избивал девушку и угрожал убить. Она жила с матерью отца, который работал в Германии и иногда приезжал в Чечню. "За какие-либо проступки девушка получала голосовые сообщения от отца, в которых он грозился сломать ей ноги. 5 марта Селима сбежала из Чечни, 14 — написала заявление о том, что ушла добровольно и искать её не нужно. Но, как и в случае с [жительницей Ингушетии] Лейлой Гиреевой, девушку задержали по подозрению в краже: якобы она украла 85 000 рублей у своей родственницы по папиной линии", - отмечается в сообщении.

18-летняя Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию, это побудило ее сбежать из дома 14 ноября 2022 года. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить её в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками. 23 ноября 2022 года силовики задержали Гирееву, найденную родственниками в Санкт-Петербурге. Девушка сама вызвала полицию, но ее доставили в отдел, откуда в тот же день отпустили. 1 февраля стало известно, что Гиреева вернулась к семье. Она вернулась в Ингушетию добровольно, подтвердили правозащитники сведения адвоката девушки.

Правозащитники пояснили, что помогли девушке эвакуироваться из Чечни и направили в убежище, где она несколько месяцев ждала документы для переезда. Сегодня во Внуково прибыли адвокаты Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. По словам юриста Центра Софьи Русовой, полицейские намерены передать Селиму Исмаилову силовикам из Чечни, говорится в публикации.

"Полиция сказала, что они ждут прилета коллег из Ачхой-Мартана, которым передадут девушку. По истечении трех часов после задержания Селиму отказываются отпускать", – сообщила сегодня Софья Русова, слова которой приводит "Кавказ.Реалии"*.

По словам Русовой, силовики утверждают, что девушка находится в розыске с апреля, при этом присланное в аэропорт постановление о приводе подозреваемой датировано 12 июня. Исмаилова не была уведомлена об уголовном деле, до попытки покинуть Россию ее никто не пытался найти, пишет издание.

"Кавказский узел" писал также, что в ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, в том числе в Чечне. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав доклад "трескотней в ООН".

В 2022 году втрое выросло число обращений в Кризисную группу СК SOS с жалобами на преследования в регионах Северного Кавказа, сообщила 22 февраля эта правозащитная организация. В докладе, опубликованном правозащитной организацией, были приведены истории, в частности, жительницы Ингушетии Лейлы Гиреевой, уроженца Дагестана Магомеда Асхабова, вывезенных в Чечню и осужденных там Салеха Магамадова и Исмаила Исаева и Элины Ухмановой.

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