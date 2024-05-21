21 мая 2024, 05:57

Парашютист погиб в горах Кабардино-Балкарии

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С горы Ликоран в Черекском районе прыгнул бейсджампер и перестал выходить на связь. Спасатели обнаружили его тело.

В главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии 19 мая поступило сообщение, что с горы Ликоран в Черекском районе республики спрыгнул парашютист, который после этого перестал выходить на связь.

Спасатели направились на место происшествия и искали парашютиста до ночи, однако найти не смогли. Поиски были приостановлены в связи с наступлением ночи, пишет 20 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Утром поиски парашютиста возобновились и спустя некоторое время было найдено его тело. Выяснилось, что погибший - бейсджампер из Красногорска (Московская область). Он приехал со знакомыми в Черекское ущелье, где совершил прыжок со скалы с высоты более 3000 метров с парашютом, но проигнорировал при этом погодные условия. После прыжка на связь он уже не вышел, информирует ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2021 года в Чегемском ущелье погиб парашютист.

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Примечание:

"Один из альпинистов на Эльбрусе получил обморожение", "Четыре севастопольских альпиниста эвакуированы с Эльбруса", "Житель Эльбрусского района отказался от помощи спасателей".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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