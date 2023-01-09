Жительница Дагестана пожаловалась на пытки в реабилитационном центре

09 января 2023, 19:58

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Элина Умаханова, по требованию родственников помещенная в реабилитационный центр в Махачкале, пожаловалась в полицию на незаконное ограничение свободы и пытки, которым подверглась там, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS.

Уроженка Дагестана Элина Ухманова в декабре 2022 года подала в полицию заявление, в котором пожаловалась, что её насильно удерживали в реабилитационном центре. По словам девушки, двое незнакомых мужчин похитили её и отвезли в этот центр по просьбе родителей Элины, которые заплатили за то, чтобы их дочь "вылечили" от бисексуальности и атеизма, говорится в поступившем сегодня "Кавказскому узлу" пресс-релизе Кризисной группы СК SOS.

"В своем заявлении девушка рассказала, что подвергалась физическому и психологическому насилию в семье, из-за чего дважды сбегала из дома. В первый раз родственники вернули её через полицию Дагестана: родители написали заявление, девушку стали искать, а когда она пришла в отделение прояснить ситуацию, её задержали и передали родственникам. Полиция отказалась помогать девушке решить проблемы с семьей, хотя она обозначила, что не хочет ехать с родителями", - сообщили правозащитники.

После второго побега из дома девушку нашли двое мужчин, нанятые родственниками, и отвезли в реабилитационный центр в Махачкале, который позиционирует себя как лечебное заведение, однако отсутствует в едином реестре медицинских организаций.

Элина Ухманова рассказала, что в этом центре к пациентам применялось физическое насилие. В частности, на них надевали наручники и подвешивали на перилах, если обитатели заведения ссорились с руководством или охранниками. "Тебя могли избить, и сутками ты висишь, без еды и воды, и никому из реабилитантов нельзя с таким разговаривать. Максимум, могли в туалет отпустить, и то пару раз только. Директора открыто говорили, что даже если человек обмочится в штаны, он будет так висеть", - приводятся в сообщении слова девушки.

Также, по ее словам, находящихся в центре оставляли без еды и заставляли делать физические упражнения: например, за бранную лексику заставляли приседать 400 раз или отжиматься 200 раз. Тех, кто ссорился друг с другом, сковывали одними наручниками, рассказала Элина, уточнив, что и сама ходила прикованной наручниками к другому "пациенту".

Через четыре месяца девушку забрали родители, они заперли дочь дома и отобрали у неё телефон, из-за чего девушку исключили из университета. 18-летняя Элина Ухманова в своем заявлении попросила возбудить уголовное дело в связи с незаконной медицинской деятельностью и незаконным ограничением свободы, сообщила Кризисная группа.

"Случай Элины не единичен: на Северном Кавказе практикуют антинаучные “конверсионные терапии” 1 , с помощью которых якобы можно “вылечить” человека от гомосексуальности. Такие практики не только бесполезны, но и вредны: часто под ними подразумевается психологическое и физическое насилие. Другой наш подзащитный, Магомед Асхабов, ещё весной прошлого года подал заявление о пытках в реабилитационном центре […] — дело не расследуется до сих пор, несмотря на жалобы на бездействие, а клиника расширила свою деятельность и открыла женское отделение", - говорится в сообщении.

Напомним, уроженец Дагестана Магомед Асхабов рассказал, что уехал из России после того, как ему удалось сбежать от родных, которые отправили его "лечиться" от гомосексуальности в рехаб-центр для наркозависимых. Он рассказал, что в рехабе в Хасавюрте применяли физические и психологические пытки для содержащихся в нем людей.

18 июля 2022 года Асхабов подал заявление в Следком и прокуратуру России на реабилитационный центр. В заявлении Асхабов указал, что его и других обитателей центра заставляли таскать тяжести, молчать по три-четыре дня, подвешивали за руки к решеткам и применяли другие насильственные практики, которые прикрывали лечением.

Месяц спустя стало известно, что Следком России перенаправил в Дагестан заявление Магомеда Асхабова, а 18 октября Асхабов подал жалобу в суд, потребовав признать незаконным бездействие следователя, который не реагирует на его заявление.

На похищение родственниками и принудительное лечение жаловалась также жительница Кизилюртовского района Патимат Идрисова. По ее словам, когда ей удалось сбежать в первый раз, ее нашли и похитили родственники. С помощью правозащитников Патимат удалось бежать из страны и сменить имя. Родственники неоднократно избивали Патимат Идрисову и угрожали ей убийством, поэтому побег стал способом сохранить ее жизнь, сообщила Кризисная группа СК SOS.

Случаи насилия в семье, подобные истории Патимат Идрисовой, для Кавказа не редкость, но далеко не все готовы рассказать об этом и тем более решиться на побег из дома. Разрыв отношений c семьей и побег из дома – зачастую единственный способ для девушек спасти свою жизнь, рассказали "Кавказскому узлу" журналистка Светлана Анохина и президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники рассказали, как следует действовать жертве домашнего насилия, если она планирует покинуть семью. В частности, они рекомендовали написать заявление с просьбой не разыскивать, найти адвоката отказаться от контактов с родными и сменить телефон и сим-карту, просить о помощи в случае похищения. Однако они подчеркнули, что все названные ими меры могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, из-за того, что юридические механизмы не работают, похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему.

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