Асхабов пожаловался на бездействие следствия

19 октября 2022, 01:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два месяца прошло с тех пор, как Магомед Асхабов подал заявление в Следком России о пытках в реабилитационном центре в Хасавюрте, где его насильственно удерживали и "лечили" от гомосексуальности, однако реакции нет. Асхабов подал жалобу в суд.

Как писал "Кавказский узел", Следком России перенаправил в Дагестан заявление Магомеда Асхабова о насильственном удержании и пытках в реабилитационном центре в Хасавюрте, сообщили правозащитники 19 августа. По их мнению, Следком нарушил отведенные законом сроки для ответа на заявление Асхабова.

Дагестанец Магомед Асхабов, сбежавший от родных, которые отправили его "лечиться" от гомосексуальности в рехаб-центр для наркозависимых, заявил, что уехал из России. Он рассказал, что в рехабе применяли физические и психологические пытки для содержащихся в нем людей. 18 июля Асхабов подал заявление в Следком и прокуратуру России на реабилитационный центр. В заявлении в Следком и прокуратуру России Асхабов указал, что его и других обитателей центра заставляли таскать тяжести, молчать по три-четыре дня, подвешивали за руки к решеткам и применяли другие насильственные практики, которые прикрывали лечением.

Уроженец Дагестана направил 18 октября жалобу в Хасавюртовский городской суд. Он потребовал признать незаконным бездействие следователя Следственного комитета России, который уже два месяца не реагирует на заявление о насильственном удержании и пытках в реабилитационном центре в Хасавюрте, пишут "Кавказ.Реалии"* со ссылкой на кризисную группу СК SOS**.

Решение по жалобе Асхабова, которая поступила 16 августа, должно было быть принято в течение 30 дней, но до сих пор он не был опрошен и не проинформирован о результатах рассмотрения.

Заявитель потребовал признать бездействие следователя незаконным и через суд обязать его начать доследственную проверку.

Случай Асхабова привлек внимание к неопределенности статуса рехабов. В рехабе, куда попал Асхабов, реабилитантов насильно заставляли подписывать соглашение, делали из них волонтеров, рассказала журналистка Светлана Анохина 20 июля. Деятельность рехабов практически не контролируется, такие учреждения не обязаны иметь лицензии, отметил юрист Осип Дроздовский. Асхабов может быть не единственным пострадавшим, считает юрист Евгений Черноусов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* "СК SOS" - новый проект бывшей команды экстренной помощи Российской ЛГБТ-сети, оператором которой выступает фонд "Сфера", внесенный Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** СМИ включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.