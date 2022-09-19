Следком проигнорировал заявление Асхабова о пытках в рехабе

19 сентября 2022, 21:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет нарушил отведенные законом сроки для ответа на заявление Магомеда Асхабова о пытках в реабилитационном центре в Хасавюрте, где его насильно удерживали и "лечили" от гомосексуальности, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Следком России перенаправил в Дагестан заявление Магомеда Асхабова о насильственном удержании и пытках в реабилитационном центре в Хасавюрте, сообщили правозащитники 19 августа.

Дагестанец Магомед Асхабов, сбежавший от родных, которые отправили его "лечиться" от гомосексуальности в рехаб-центр для наркозависимых, заявил, что уехал из России. Он рассказал, что в рехабе применяли физические и психологические пытки для содержащихся в нем людей. 18 июля Асхабов подал заявление в Следком и прокуратуру России на реабилитационный центр. В заявлении в Следком и прокуратуру России Асхабов указал, что его и других обитателей центра заставляли таскать тяжести, молчать по три-четыре дня, подвешивали за руки к решеткам и применяли другие насильственные практики, которые прикрывали лечением.

Уроженец Дагестана Магомед Асхабов за 63 дня так и не получил официальный ответ следственных органов о результатах рассмотрения своего обращения, сообщила сегодня в своем пресс-релиз кризисная группа CK SOS*, которая помогает ЛГБТК+ людям. По закону, Следственный комитет России должен был рассмотреть заявление в течение 30 дней, но там спустили его на рассмотрение в следственное управление Дагестана, "где на это тоже было 30 дней", говорится в пресс-релизе.



При этом реабилитационный центр "Старт", где Асхабова "семь месяцев насильно удерживали и «лечили» от гомосексуальности", расширился и теперь оказывает "лечение" и в женском отделении, указано в заявлении в кризисной группы. CK SOS* намерена "продолжать вести дело Магомеда и добиваться проверки в отношении реабилитационного центра", отметили правозащитники.

Об открытии "первого женского реабилитационного центра" клиника "Старт" сообщила на своей странице в Instagram** 11 августа. "Весь персонал нашего центра - женского пола, дипломированные специалисты с большим опытом работы, которые помогут в лечении наркомании, алкоголизма, игромании и других зависимостей", - говорится в рекламной публикации.

Случай Асхабова привлек внимание к неопределенности статуса рехабов. В рехабе, куда попал Асхабов, реабилитантов насильно заставляли подписывать соглашение, делали из них волонтеров, рассказала журналистка Светлана Анохина 20 июля. Деятельность рехабов практически не контролируется, такие учреждения не обязаны иметь лицензии, отметил юрист Осип Дроздовский. Асхабов может быть не единственным пострадавшим, считает юрист Евгений Черноусов.

На сайте Следкома Дагестана по состоянию на 20.40 мск сегодня нет сообщений о судьбе заявления Асхабова.

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* "СК SOS" - новый проект бывшей команды экстренной помощи Российской ЛГБТ-сети, оператором которой выступает фонд "Сфера", внесенный Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.