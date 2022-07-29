Правозащитники заявили о задержании признавшегося в гомосексуальности грозненца

29 июля 2022, 17:24

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Силовики в Чечне задержали грозненца, признавшегося в гомосексуальности, заявил правозащитник Игорь Кочетков, призвав Следственный комитет и прокуратуру провести расследование. После задержания молодого человека в Чечне пропали еще два человека, чьи контакты могли быть в его телефоне, сообщила Кризисная группа СК SOS.

Как писал "Кавказский узел", в январе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите прав ЛГБТ в Европе, обратив особое внимание на преследование по мотивам сексуальной ориентации в Чечне, и потребовала от властей России защитить жертв и наказать виновных.

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью"* и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

В Чечне задержан мужчина, признавшийся в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщил сегодня на своей странице в Facebook** бывший руководитель "Российской ЛГБТ-сети"* Игорь Кочетков.

"Где он сейчас и жив ли вообще, неизвестно. Всю эту неделю я получаю сообщения из Чечни с просьбами о помощи задержанному. Писали знакомые парня. По их словам, задержание произвела чеченская [силовая структура]. Они же сообщили его имя (здесь Кочетков указал фамилию, имя и отчество мужчины. – Прим. "Кавказского узла") и прислали видео, снятые при его задержании", - написал Кочетков.

Игорь Кочетков - кандидат исторических наук. "Занимаюсь защитой прав человека и ЛГБТ-активизмом 15 лет, создал и руководил крупной правозащитной организацией. Лауреат премии Егора Гайдара в номинации "За вклад в развитие гражданского общества" (2018)", - говорится в его самопрезентации в описании YouTube-канала "Игорь Кочетков".

Публикация проиллюстрирована 35-секундным видеороликом, на котором молодой мужчина отвечает на вопросы человека за кадром. Он называет свои имя, отчество и фамилию и адрес прописки в Грозном. После вопроса: "За что задержан?" мужчина делает долгую паузу и наконец отвечает: "За то, что хотел встретиться с парнем". "Для чего встретиться?" – интересуется человек за кадром. Задержанный опускает глаза и долго молчит. Человек за кадром, повысив голос, повторяет вопрос, и задержанный после паузы тихо говорит: "Заняться сексом".

Игорь Кочетков указал, что сегодня направил заявление в Следственный комитет, прокуратуру и уполномоченному по правам человека в России. "Прошу их установить лиц, осуществлявших задержание и съёмку [мужчины] и провести проверку законности их действий, а также местонахождение самого [мужчины] с целью его опроса на предмет наличия или отсутствия нарушений его прав, свобод и законных интересов", - сообщил правозащитник, добавив, что задержанный, "возможно, находится в смертельной опасности".

Задержание молодого человека создало угрозу "для десятка людей, контакты которых были обнаружены в его телефоне", указал пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS Мирон Розанов. "С момента задержания [молодого человека], предположительно в ночь с воскресенья на понедельник, пропало ещё два человека, которые не выходят на связь. Их судьба неизвестна. Удивляет с каким цинизмом сотрудники [силовой структуры] Чечни сами распространяют видео [задержанного] среди знакомых в интернете. Тем самым подчёркивая, что они не опасаются наказаний", - приводятся его слова в пресс-релизе, направленном сегодня "Кавказскому узлу".

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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* оператором Российской ЛГБТ-сети выступает фонд "Сфера", внесенный Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.