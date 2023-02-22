Правозащитники группы СК SOS сообщили о росте числа обращений за помощью с Северного Кавказа

22 февраля 2023, 14:00

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Число жалоб на притеснения из-за сексуальной или гендерной идентичности выросло на Северном Кавказе в 2022 году в три раза, сообщила Кризисная группа СК SOS.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, отметив преследование братьев из Чечни Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных за пособничество боевику.

В феврале 2021 года 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки, и сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Суд в Чечне приговорил Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам, Верховный суд Чечни и Кассационный суд в Пятигорске оставили приговор в силе.

Число обращений в Кризисную группу СК SOS с жалобами на преследования увеличилось в 2022 году в три раза, сообщила сегодня эта правозащитная организация в своем телеграм-канале.

"В 2022-м году мы получили более 130 заявок из регионов Северного Кавказа. При этом если в начале года мы получали в среднем две-три заявки в неделю, то к концу показатель вырос до девяти-десяти", - говорится в сообщении.

В частности, люди жаловались на притеснения из-за сексуальной или гендерной идентичности. "Всего за 2022-й год мы помогли 48 людям, и это число не учитывает членов семей ЛГБТК+ персон. За шесть лет нашей работы ни одно преступление против наших подзащитных не было расследовано правоохранительными органами. В 2022-м ситуация стала еще хуже: ни в одном случае полиция ни разу не содействовала нам в защите прав человека", - сообщила Кризисная группа.

В докладе, опубликованном на сайте правозащитной организации, приведены истории, в частности, жительницы Ингушетии Лейлы Гиреевой, уроженца Дагестана Магомеда Асхабова, вывезенных в Чечню и осужденных там Салеха Магамадова и Исмаила Исаева и Элины Ухмановой.

В 2022 году юристы Кризисной группы направили в правоохранительные органы 20 обращений (9 жалоб, 6 ходатайств и 5 заявлений), из них лишь три были удовлетворены, по остальным 17 было отказано, либо они были проигнорированы, отмечается в докладе.

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