Правозащитники сочли добровольным возвращение Гиреевой в семью

08 февраля 2023, 11:10

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Лейла Гиреева, сбежавшая из дома из-за домашнего насилия, вернулась в Ингушетию добровольно, подтвердили правозащитники сведения адвоката девушки.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля Кризисная группа CК SOS сообщила, что сбежавшая из дома жительница Назрани Лейла Гиреева вернулась к семье. Решение Гиреевой вернуться в Ингушетию обусловлено сильным стрессом, с которым столкнулась девушка, предположили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Ранее представлявший интересы Гиреевой адвокат Марк Алексеев сообщил "Кавказскому узлу", что Гиреева самостоятельно приняла решение вернуться домой, чтобы урегулировать отношения с родственниками.

Лейлу Гирееву не принуждали возвращаться домой, давления на нее не оказывалось, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лейлы Марк Алексеев. "Лейла добровольно решила вернуться домой к родителям", - сказал он.

Адвокат отказался ответить на вопросы о том, расторгла ли Лейла соглашение с ним и была ли с ней коммуникация. Также Алексеев не сообщил подробности последней беседы с подзащитной и не пояснил, что именно могло повлиять на Гирееву, решившую возвратиться домой. "Все эти вопросы относятся к адвокатской тайне", - сказал Алексеев.

Кризисная группа СК SOS в последний раз контактировала с Лейлой Гиреевой 1 февраля, о ее местонахождении правозащитникам доподлинно неизвестно, сообщила пресс-секретарь Кризисной группы CК SOS Александра Мирошникова. "Точной информации, где находится Гиреева, у нас нет. По нашим данным, она в Ингушетии с семьей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Мирошниковой, давления на Гирееву не оказывалось. "Решение Лейлы связано с внешними обстоятельствами: конфликтом с родственниками и возможным уголовным преследованием. Как нам кажется, на данный момент, Лейла вернулась домой добровольно… Мы не рассматриваем версию, что на нее оказывалось давление со стороны силовых структур либо родственников", - сказала Мирошникова.

Беседуя с Гиреевой, кризисная группа сделала вывод, что девушка чувствует себя нормально, подчеркнула она. "К сожалению, достаточно трудно понять, как она себя чувствовала, по телефонному разговору. Но, насколько нам известно и насколько мы можем судить, на данный момент с ней всё в порядке", - сказала Александра Мирошникова.

Правозащитница Светлана Анохина также связывалась с Гиреевой 1 февраля. По ее словам, девушка чувствует себя нормально. Однако подробности беседы Анохина сообщить отказалась.

"Сейчас любая опубликованная информация может повредить девушке… Последний раз моя коммуникация была с ней 1 февраля, но подробности я сообщить не могу. Мы действуем в интересах человека… На момент коммуникации с ней было все в порядке. Она рассказывала, что ее никто не бьет, не притесняет", - сказала Анохина корреспонденту "Кавказского узла".

Почему Гиреева вернулась в семью, «может сказать только сама Лейла», добавила Светлана Анохина. "Мы не удерживаем своих заявительниц, не отговариваем их от того или иного решения, можем только сказать о рисках. Это, как мне кажется, и есть тот самый процесс «принятия ответственности за свою жизнь»", - сказала Анохина.

Напомним, 18-летняя Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло её сбежать из дома 14 ноября 2022 года, рассказала ранее Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить её в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками.

23 ноября 2022 года силовики задержали Гирееву, найденную родственниками в Санкт-Петербурге. Девушка сама вызвала полицию, но ее доставили в отдел, откуда в тот же день отпустили. Гиреева находится в безопасном месте, но угроза принудительного возвращения в семью сохраняется, сообщил 24 ноября представитель Кризисной группы CK SOS. Полицейские отпустили Гирееву из-за повышенного интереса журналистов и правозащитников к истории с ее побегом, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

1 декабря 2022 года стало известно, что Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Она попросила обезопасить ее от родственников, которые, по её словам, могут покалечить или убить её. 15 декабря стало известно, что полиция Ингушетии проверяет заявление Гиреевой о насилии, ход проверки находится на особом контроле в прокуратуре.

Ранее мать Лейлы заявила, что ее дочь лжет о порядках в семье, и предположила, что девушку "сманила некая организация, которая спонсируется из Америки". В доме родителей всегда была нормальная обстановка, родственники заботились о Лейле и лечили её, а свой поступок она совершила под влиянием посторонних, заявила и сестра Лейлы Хава Гиреева.

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