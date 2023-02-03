Правозащитницы связали возвращение Гиреевой с психологическим сломом

03 февраля 2023, 03:29

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Решение Лейлы Гиреевой вернуться к семье в Ингушетию обусловлено сильным стрессом, с которым столкнулась девушка, страх из-за неопределенности в будущем и тоска по родным побуждали вернуться домой и некоторых других беглянок, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2022 года 18-летняя жительница Назрани Лейла Гиреева заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей и попросила обезопасить ее от родственников. Полиция в Ингушетии отказалась возбудить уголовное дело в отношении родственников Гиреевой по заявлению девушки о регулярном домашнем насилии. 1 февраля стало известно, что Лейла вернулась к родным и хочет уладить конфликт с семьей.

Лейла Гиреева подвергалась в Назрани домашнему насилию и "изгнанию джиннов", это подтолкнуло её сбежать из дома 14 ноября 2022 года, рассказала ранее дагестанская журналистка и правозащитница Светлана Анохина. После побега родственники обвинили Лейлу в краже, чтобы объявить её в федеральный розыск. Девушка в свою очередь написала заявление в Следком об угрозе убийства родственниками. После возвращения домой Гиреева находится под подпиской о невыезде по делу о краже.

Родственники Гиреевой после ее возвращения не отказались от обвинений в краже, следует из комментария, оставленного с аккаунта Лейлы в Instagram* правозащитницы Светланы Анохиной. "Между мной и родителями было много недопонимания. Мы это обсудили. Они извинились. Но насчет кражи и заявления (делают) что-то странное: пытаются мне то ли внушить, что я действительно украла (...) хотя я уверена, что не брала эти вещи", - говорится в комментарии.

Решение Лейлы Гиреевой вернуться к семье может быть связано с тем, что девушка отчаялась разрешить проблему иначе, полагает пресс-секретарь Кризисной группы CК SOS Александра Мирошникова.

«Причиной (решения Лейлы) стали угроза уголовного преследования и эскалирующий конфликт с родителями - жить в таком напряжении достаточно сложно для любого человека, не все на это готовы», - сказала Мирошникова «Кавказскому узлу».

Истории кавказских девушек, которые уходят из дома из-за конфликтов с родственниками, уникальны, кейс Лейлы Гиреевой и ее добровольное решение вернуться не стоит сравнивать с другими, такими как случай Халимат Тарамовой. В частности, правозащитникам не известно, пользовался ли глава семьи Гиреевых своим влиянием и административными ресурсами, чтобы добиться возвращения дочери.

«Каждый такой случай индивидуален, поэтому аналогии тут не работают», - добавила она.

Сбежавшая от домашнего насилия уроженка Чечни Халимат Тарамова в 2021 году была вывезена дагестанскими силовиками из шелтера в Махачкале и передана чеченским силовикам, которые вернули ее родственникам в Грозном. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Халимат Тарамова: жертва традиций и силовиков".

Журналистка, соучредитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова также считает, что случаи побегов из семьи на Кавказе очень отличаются друг от друга.

"Насколько мне известно, никто на нее (Гирееву) не давил: возможно, было какое-то общение с родственниками за спиной правозащитников, не знаю. В случае с Тарамовой отец был влиятельным в плане публичности, а отец Гиреевой оказал влияние именно на эту девушку, мало имея веса в публичной сфере. Я не считаю, что (случай Гиреевой) похож на кейс Тарамовой или других беглянок", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Решение Лейлы было обусловлено ее психологическим состоянием, полагает Мирмаксумова. В правозащитной практике подобные ситуации встречались, поскольку резко изменить свою жизнь в итоге отваживается не каждая из беглянок.

«Я не вижу ничего сверхъестественного в том, что произошло. Мне кажется, она скучала по родным, некоторые беглецы начинают скучать по по привычной жизни. Она убежала, потому что ей было плохо на тот момент, потом накал спал, ей стало спокойно и она стала скучать по тому времени. Родные все время говорили, что не будет насилия, если она вернется, она решила попробовать этот вариант. С психологической точки зрения это абсолютно нормально: когда человека бьют, ему хочется все бросить и бежать, а потом он вспоминает, что не всегда его били, начинает скучать и возвращается», - заключила Аида Мирмаксумова.

У Лейлы Гиреевой могло быть много причин вернуться домой, а у родственников - много способов давления на девушку, отмечает президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

«Осложняет ситуацию заявление (о краже) и позиция семьи. Влияние семьи, безусловно, имеет место, но, это не единственная причина. Проблема еще и в скрытом давлении, и в том, что девушка оставалась внутри страны», - сказала она «Кавказскому узлу».

Быстрый отъезд из России увеличивает шансы бежавших девушек на избавление от влияния родственников, добавила она. «Конечно же, быстрая эвакуация повышает шансы, однако не все люди, которые хотят избежать насилия и давления, готовы покинуть страну», - подчеркнула она.

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