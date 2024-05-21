Махачкалинское "Динамо" впервые попало в российскую премьер-лигу

21 мая 2024, 07:48

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Футбольный клуб "Динамо" их Махачкалы обеспечил себе выход в Российскую премьер-лигу впервые за всю историю своего существования.

Как информировал "Кавказский узел", в 2020 года власти Дагестана выделили 30 миллионов рублей на создание в республике футбольной академии "Динамо" по соглашению с одноименным московским клубом. При этом у академии махачкалинского клуба "Анжи", занимающейся развитием детского футбола, не было финансирования с июля 2019 года. Финансируя филиал "Динамо", власти Дагестана поддерживают конкурента махачкалинского клуба "Анжи", заявили футбольные болельщики.

Махачкалинское "Динамо" досрочно вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Несмотря на то, что дагестанскому клубу предстоит еще провести последний матч, команда уже сейчас обеспечила себе выход в сильнейший дивизион, отметила 20 мая в своем телеграм-канале администрация главы Дагестана.

Махачкалинский "Динамо" изначально поставил перед собой цель выйти в РПЛ. В Дагестане "Динамо" играет с 1927 года, каких-либо серьезных достижений у клуба ранее не было. В 2006 году он был расформирован из-за отсутствия денег. Про "Динамо" в республике не вспоминали 15 лет. Одно время в Дагестане главным клубом считался "Анжи". Клуб "Динамо" был возрожден в 2021 году по инициативе главы Дагестана Сергея Меликова – его отец Алим Меликов в советские годы играл в махачкалинском "Динамо", отметил сегодня Sport24.ru.

Напомним, махачкалинский футбольный клуб "Анжи" был основан в 1991 году. При финансовой поддержке бизнесмена Сулеймана Керимова в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран. В частности, за клуб выступали знаменитый бразилец Роберто Карлос, Самюэль Это’О, Лассана Диарра, Ласина Траоре, Виллиан. В 2012 году главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк. Под его руководством клуб в сезоне 2012-2013 годов "Анжи" занял наивысшее в своей истории третье место, завоевав первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола.

К середине декабря 2018 года долги "Анжи" составляли 220 миллионов рублей. Финансовые трудности команды были обусловлены проблемами его бывшего владельца – Сулеймана Керимова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели.

В мае 2019 года болельщики обратились к Керимову с просьбой взять команду под опеку. При этом пользователи соцсетей заявили, что клуб утратил доверие многих болельщиков. В этом же году судебные приставы арестовали все автобусы и автомобили "Анжи", поскольку его долги перед налоговиками превысили 50 миллионов рублей.

"Кавказский узел" подготовил справку о футбольном клубе "Анжи".

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