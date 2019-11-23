Автобус футбольного клуба "Анжи". Фото: Instagram канал "anji_molodezhka". https://www.instagram.com/anji_molodezhka/?hl=ru

23 ноября 2019, 15:26

Приставы арестовали автобусы футбольного клуба "Анжи"

Долги "Анжи" перед налоговиками превысили 50 миллионов рублей, за невыплату этих денег судебные приставы арестовали все автобусы и автомобили махачкалинского клуба.

Как писал "Кавказский узел", "Анжи" из-за долгов лишился права играть на собственном стадионе в Махачкале.

За то, что клуб не выплатил в срок долги по налогам, превысившие 50 миллионов рублей, на "Анжи" наложен дополнительный сбор в размере 1,64 миллиона рублей, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Дагестану.

"Судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Общая стоимость арестованного имущества составила 4 миллиона 450 тысяч рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 22 ноября.

Генеральный директор "Анжи" Абсалутдин Агарагимов еще в середине октября заверил, что клуб начал рассчитываться по долгам. При этом задолженности перед игроками нет никакой, отметил он. "На сегодняшний день мы понемногу погашаем долги, но, к сожалению, делаем это не в том объеме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими игроками, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы сумели стабилизировать ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, необходимо вливание еще больших средств", - процитировал 16 октября Агарагимова ТАСС.

На сайте ФК "Анжи" к 13.50 мск 23 ноября не появилось комментариев относительно ареста имущества приставами.

Когда клуб финансировал Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран, а главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, под руководством которого клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, отмечается в материале о футбольном клубе "Анжи", опубликованном на "Кавказском узле".

Примечание:

"Болельщики попросили Сулеймана Керимова помочь "Анжи", "Анжи" проиграл "Арсеналу" в домашнем матче", "Тренер "Анжи" Адиев дисквалифицирован за оскорбление судей". 

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