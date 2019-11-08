"Анжи" запланировал домашний матч на стадионе в Грозном

08 ноября 2019, 23:57

Дагестанский клуб "Анжи", который из-за долгов не может играть на стадионе в Махачкале, проведет домашний матч в Грозном. Воспользоваться стадионом позволили власти Чечни, сообщил гендиректор клуба.

Как сообщал "Кавказский узел", по итогам чемпионата России - 2018/19 махачкалинская команда заняла 15-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Клуб из-за долгов был лишен возможности участвовать в Футбольной нацлиге.

9 ноября состоится матч Кубка России по футболу между "Анжи" и владикавказской "Аланией". Игра пройдет в Грозном, на стадионе имени Билимханова. Посмотреть матч можно будет бесплатно. Ранее махачкалинский клуб пользовался "Анжи Ареной", но из-за долгов перед стадионом лишен возможности и играть, и тренироваться там, сообщило сегодня РИА "Дагестан".

"Нам сегодня негде играть и тренироваться. Президент клуба обсудил этот вопрос с руководством Чечни, и они сразу же пошли нам навстречу", - привел сегодня ТАСС слова гендиректора "Анжи" Абсалутдина Агарагимова.

Общая сумма задолженности "Анжи" по итогам прошлого сезона составляет 90 миллионов рублей. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что власти не планируют финансово поддерживать "Анжи", но намерены развивать футбол, воспитывая новых спортсменов. Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Свою последнюю игру "Анжи" провел 27 октября в Ставрополе, где уступил местному "Динамо" со счетом 2:0. После этого клуб сообщил об отставке главного тренера Валерия Бармина и тренер Ренат Избулатов. Главным тренером до конца осеннего сезона стал Артур Садиров, говорится в сообщениях от 27 и 28 октября на сайте футбольного клуба "Анжи".

Кубок России по футболу - ежегодное соревнование клубов, которое проводит Российский футбольный союз. После игры с "Динамо" клуб с шестью баллами находится на предпоследней, 15 строчке турнирной таблицы, следует из информации на сайте Российской Премьер-лиги.

Когда клуб финансировал Сулейман Керимов, в "Анжи" играли звездные игроки, в том числе и из других стран, а главным тренером был назначен авторитетный голландский специалист, бывший тренер сборной России Гус Хиддинк, под руководством которого клуб в сезоне 2012-2013 годов занял наивысшее в своей истории третье место и завоевал первые бронзовые медали в истории дагестанского футбола, говорится в справочном материале о футбольном клубе "Анжи", подготовленном "Кавказским узлом".