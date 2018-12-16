"Анжи" заявил о финансовых проблемах на фоне сокращения долгов

16 декабря 2018, 23:58

Махачкалинский "Анжи" намерен доиграть чемпионат России по футболу сезона 2018/19, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию. По состоянию на декабрь, долги клуба сократились с 300 до 220 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 3 октября, долги ФК "Анжи" составили около 300 млн рублей, сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов. 4 октября футболисты махачкалинской команды заявили, что не выйдут на поле до тех пор, пока руководство не погасит задолженность по заработной плате до 18 октября. Из-за ультиматума игроков матч 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА, назначенный на 19 октября, оказался под угрозой срыва, однако все же состоялся, несмотря на отсутствие очевидного прогресса по вопросу погашения долгов по зарплате.

Финансовые трудности "Анжи" связаны с проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Затраты из республиканского бюджета на такое непопулярное зрелище, как футбол, негативно скажутся на имидже главы Дагестана Владимира Васильева в глазах основной массы населения, отмечается в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Сумма долга "Анжи" снизилась примерно до 220 миллионов рублей, заявил сегодня гендиректор клуба Олег Флегонтов.

"Это стало возможным благодаря тому, что поступили средства от Российской футбольной премьер-лиги, где-то мы использовали взаимозачеты с контрагентами, использовали рекламу", - цитирует его РИА "Новости" .

Финансовое положение "Анжи" остается плохим, подтвердил главный тренер команды Магомед Адиев.

"Чемпионат мы доиграем, только не ясно, в каком составе. Есть группа футболистов, которые намеками говорили, что они вряд ли вернутся в команду", - сказал Адиев.

4 декабря президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в случае критической ситуации Лига поддержит "Анжи", предоставив кредит, сообщил Sport24.ru. 7 декабря президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от Российской премьер-лиги. Он пояснил, что "это не помощь, просто клубы лиги пошли нам навстречу, и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед", сообщил телеканал "360".

Информация о сокращении долга ФК "Анжи" была встречена его болельщиками неоднозначно. С одной стороны они обрадовались уменьшению задолженности, с другой - посетовали на непрозрачность в действиях руководства команды. Свои мнения фаны высказали в комментариях на официальной странице ФК "Анжи" в соцсети "ВКонтакте", на которую подписано 89 796 пользователей.

"Вообще история очень странная и запутанная. Имея долг в 300 млн, получили от РПЛ 8 млн. Как получилось, что долг снизился до 220 млн? Нам, по-моему, мозги пудрят. Тайна, покрытая мраком", - написал пользователь под ником Шамиль Шамиль под новостью про сокращение долгов клуба.

Ему ответил пользователь Расул Хангереев: "Шамиль, читай внимательно. Где-то использовали взаимозачеты с контрагентами и рекламу, плюс 8 млн рублей от РПЛ".

"Какое бы положение ни было у клуба, все мы любим этот клуб. Скажите хоть болельщикам правду", - отметил Гасан Акавов.

Напомним, 11 декабря "Анжи" был оштрафован на 500 тысяч рублей за невыплату трехмиллионного долга бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко.

Основанный в 1991 году ФК "Анжи" является бронзовым призером чемпионата России 2012-2013, финалистом Кубка России 2000-2001 и 2012-2013, указано в опубликованной на "Кавказском узле" справке о махачкалинской команде. После 17 туров РПЛ-2018/19 "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.