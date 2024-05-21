Адыги Юга России отдают дань памяти жертвам Кавказской войны

21 мая 2024, 09:15

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21 мая, в День памяти жертв Кавказской войны в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае проходят мероприятия, посвященные 160-й годовщине окончания войны.

Как информировал "Кавказский узел", 20 мая жители Кабардино-Балкарии почтить память жертв Кавказской войны по случаю 160-летия ее окончания. Они собрались в Нальчике у памятника "Древо жизни". Участники акции рассказали, что стараются приходить каждый год, чтобы отдать дань памяти погибшим за независимость черкесского народа.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказском узле".

В 160-ю годовщину окончания Кавказской войны и в память об ее жертвах на сегодня в Сочи запланирован ряд мероприятий. В частности, в память о жертвах войны пройдут молебны и возложения цветов в Головинке, Ахинтаме, в аулах Большой Кичмай и Хаджико, сообщил 19 мая телеграм-канал "Адыгэ Хэку – черкесский канал. Circassian news".

В Туапсинском районе мероприятие, посвященное памяти жертв Кавказской войны, пройдет, в частности, в Центре культуры и досуга аула Агуй-Шапсуг.

В Майкопе также запланирован ряд мероприятий, в том числе митинг-реквием в Театральном объединении Адыгеи. Также сегодня Национальном музее Адыгеи открылась выставка "Страницы истории", посвященная Кавказской войне. На выставке представлено вооружение адыгов, а также многочисленные рисунки, фотоматериалы, архивные документы, изданные в ХIХ веке.

В Черкесске пройдет траурный митинг у памятника жертвам Кавказской войны, черкесский и абазинский театры подставят тематические постановки, запланирован показ документального фильма.

По случаю 160-й годовщины окончания Кавказской войны к жителям Кабардино-Балкарии обратился глава республики Казбек Коков. В частности, он отметил, что несмотря на все испытания, адыги сумели сохранить родной язык, самобытную культуру и традиции.

Напомним, 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В 2023 году власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета. В Нальчике состоялись мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны, в том числе не разрешенное властями шествие по улицам города. Участники акций сочли важным сохранение адыгских традиций.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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