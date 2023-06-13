Софья Русова подтвердила передачу Селимы Исмаиловой чеченским силовикам

13 июня 2023, 11:43

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Силовики из Чечни забрали 20-летнюю Селиму Исмаилову, подтвердила представитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова. Самолет, на который, по данным правозащитников, был куплен билет в Чечню для Исмаиловой, вылетел в Грозный.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня стало известно, что чеченские силовики прибыли в московский аэропорт, чтобы забрать сбежавшую от семейного насилия Селиму Исмаилову. Сегодня утром стало известно, что силовики приобрели билет на самолет из Москва до Грозного на 10.00 для Селимы Исмаиловой.

Сотрудники правоохранительных органов из Чечни забрали 20-летнюю уроженку республики Селиму Исмаилову, которая с помощью правозащитников бежала от насилия в семье, подтвердила сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова.

"После девяти вечера со второй попытки сотрудники полиции разрешили увезти Селиму в больницу, ей было плохо. Ее обследовали, ничего не выявили, вернули в отделение во "Внуково". Утром адвокатам сообщили, что сейчас будет процедура передачи", – рассказала Софья Русова, чьи слова приводит издание "Кавказ.Реалии"*.

По данным на сайте аэропорта "Внуково", рейс авиакомпании Utair в Грозный вылетел в 10:13 по мск.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что в России необходимо принять специальный закон, который бы запрещал родственникам приближаться к пострадавшим от насилия или возвращать их в семью при помощи силовиков.Правовые механизмы не работают, и похищение жертв насилия их родственниками не приводит к уголовной ответственности для похитителей, а власти предпочитают не замечать проблему. Все известные меры противодействия домашнему насилию могут быть бесполезны, в особенности в регионах Кавказа, отметили они.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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